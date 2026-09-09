RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wisła w Warszawie wysycha. Rekordowo niski poziom

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (14:39)

W środę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary na Wiśle zanotowano bardzo niski stan wody na poziomie 95 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To rekordowy pomiar na tej stacji, poprzedni zanotowany w zeszłym tygodniu wynosił 98 cm. Dane gromadzone są od lat 50. XX wieku.

Wisła w Warszawie wysycha. Rekordowo niski poziom
Niski stan Wisly na wysokości warszawskiego Zoliborza (fot. Dawid Wolski) /East News

Nasze stany wody operacyjne rzeczywiście dzisiaj osiągną nowy rekord 95 cm, a nawet 94 cm. Taka najniższa wartość została zanotowana w godzinach porannych - poinformował hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.

Wskazał również, że jest to rekordowo niski stan wody na stacji Warszawa-Bulwary.

Można powiedzieć, że to historyczny pomiar, od kiedy gromadzimy te dane i są one ujednolicone, czyli od lat 50. XX wieku - podkreślił hydrolog.

Dotychczasowy rekord zanotowany w zeszłym tygodniu wynosi 98 cm. Na stacjach Warszawa-Nadwilanówka oraz Modlin również notuje się niskie poziomy wód: odpowiednio 15 cm i 183 cm.

Dla południa Polski oraz krańców zachodnich i wschodnich obowiązują ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną.

Susza hydrologiczna to okres, w którym dochodzi do obniżenia zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. Objawia się niskimi wielkościami przepływu w rzekach oraz obniżeniem zwierciadła wody w jeziorach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wisła susza
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: