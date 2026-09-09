Wisła w Warszawie wysycha. Rekordowo niski poziom

Nasze stany wody operacyjne rzeczywiście dzisiaj osiągną nowy rekord 95 cm, a nawet 94 cm. Taka najniższa wartość została zanotowana w godzinach porannych - poinformował hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
Wskazał również, że jest to rekordowo niski stan wody na stacji Warszawa-Bulwary.
Można powiedzieć, że to historyczny pomiar, od kiedy gromadzimy te dane i są one ujednolicone, czyli od lat 50. XX wieku - podkreślił hydrolog.
Dotychczasowy rekord zanotowany w zeszłym tygodniu wynosi 98 cm. Na stacjach Warszawa-Nadwilanówka oraz Modlin również notuje się niskie poziomy wód: odpowiednio 15 cm i 183 cm.
Dla południa Polski oraz krańców zachodnich i wschodnich obowiązują ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną.
Susza hydrologiczna to okres, w którym dochodzi do obniżenia zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. Objawia się niskimi wielkościami przepływu w rzekach oraz obniżeniem zwierciadła wody w jeziorach.