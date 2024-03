Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od poniedziałku, 25 marca, tramwaje linii nr 13, 26 i 27 będą kursowały ulicą Wolską na całej długości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tramwajarze zakończyli budowę nowych torów na ulicy Wolskiej między Elekcyjną a Kasprzaka. Zanim po torach na ul. Wolskiej pojadą tramwaje, konieczny będzie demontaż specjalnych, tymczasowych połączeń między torami przy al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie tramwaje linii nr 13 zmieniały kierunek jazdy. Te prace mają zakończyć się 24 marca.

W tym czasie tramwaje linii nr 13 będą kursowały na krótszej trasie - dojadą ulicą Wolską tylko do Skierniewickiej, ostatnim przystankiem będzie Metro Płocka 57. Do "trzynastki" w kierunku Pragi będzie można natomiast wsiąść na przystanku Zajezdnia Wola 03 na ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z Młynarską. Częściej będą jeździły autobusy linii zastępczej Z26 (cmentarz Wolski - Metro Płocka) - w dni powszednie w godzinach szczytu co 10 minut.

Od poniedziałku, 25 marca, tramwaje wrócą na zmodernizowane torowisko na ulicy Wolskiej. "Dziesiątka" pozostanie na obecnej trasie. Tramwaje linii nr 11 - tak jak teraz - w dni powszednie w godzinach szczytu będą jeździły na Nowe Bemowo; dojdą natomiast kursy poza godzinami szczytu oraz w soboty i niedziele między pl. Narutowicza a cmentarzem Wolskim. Przy tej nekropoli będą kończyły trasę także tramwaje linii nr 13. Zmienią się z kolei trasy linii nr 26 i 27 - tramwaje pojadą prosto ulicą Wolską, z pominięciem Skierniewickiej i Kasprzaka. Przestaną kursować autobusy linii nr Z26.

"Dziesiątka" będzie kursowała trasą: Osiedle Górczewska, Górczewska, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, Puławska, Wyścigi.

Linia nr 11 z Nowego Bemowa pojedzie ulicami: Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, pl. Narutowicza. Kursy skrócone będą odbywały się na trasie cmentarz Wolski - pl. Narutowicza.

"Trzynastka" pojedzie z cmentarza Wolskiego do pętli Kawęczyńska-Bazylika ulicami: Wolska, al. Solidarności, Targowa, Kijowska.

Linia nr 26 wyruszy z przystanku Metro Młociny ulicami: Nocznickiego, Wólczyńska, Broniewskiego, al. Reymonta, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, al. Solidarności, Targowa, Zamoyskiego, Grochowska do Wiatracznej.

Linia nr 27 będzie kursowała z cm. Wolskiego, Wolska, al. Solidarności, Okopową, al. Jana Pawła II, Popiełuszki do Metro Marymont.