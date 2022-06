Tylko do czwartku, 30 czerwca, warszawiacy mogą oddać głos na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim. W tej chwili najwięcej głosów oddali mieszkańcy Ursusa, a najmniej Targówka.

Panorama Warszawy / Shutterstock

Stołeczny ratusz zachęca mieszkańców do głosowania w budżecie obywatelskim. Można to zrobić jeszcze do czwartku 30 czerwca do godz. 23.59.

Według danych z wtorku z godziny 9, w budżecie obywatelskim zagłosowało ponad 47 tys. mieszkańców. To nieco mniej (o ok. 5 tys.) niż analogicznie o tej porze w zeszłym roku. Najwięcej głosów - 46 na 1000 mieszkańców - oddano w Ursusie oraz Białołęce (40) i Wawrze (35). Kolejne dzielnice to: Ochota (28), Mokotów, Wilanów, Włochy (po 27), Wola (26), Rembertów i Żoliborz (po 25), Praga-Południe i Wesoła (po 24), Bielany, Praga-Północ i Targówek (po 20). Na końcu jest Ursynów (19) i Targówek (17).

Jak zaznaczył ratusz w poprzedniej edycji budżetu mieszkańcy i mieszkanki Warszawy najwięcej pieniędzy przeznaczyli na zieleń miejską, ścieżki rowerowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Dwa konkursy

Warszawiacy głosując w budżecie obywatelskim mogą wziąć udział w dwóch konkursach. Pierwszy to konkurs na najciekawsze działania promocyjne "Zgłaszam, głosuję, promuję". Należy w nim opisać i udokumentować własne działania promocyjne, wydarzenia, akcje. Do wygrania są zestawy warszawskich gadżetów. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej.

Drugi konkurs - "Podaj dalej" - jest przeznaczony dla głosujących, którzy będą chcieli zachęcić do głosowania swoich znajomych. Po oddaniu swojego głosu można wygenerować link dla swoich znajomych. Czym więcej osób skorzysta z tego linku przy głosowaniu, tym więcej punktów zdobywamy. Więcej informacji na stronie internetowej.

Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy mieszkać w Warszawie. Głosować mogą także obcokrajowcy, konieczne jest jednak posiadanie nr PESEL. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy mają do wyboru 1189 projektów dzielnicowych i 138 ogólnomiejskich.

Głosować można za pośrednictwem strony https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome lub osobiście w urzędzie dzielnicy. Każdy może wybrać 15 projektów dzielnicowych w wybranej dzielnicy oraz 10 projektów ogólnomiejskich.

W tym roku na realizację zwycięskich projektów miasto ma zarezerwowane 100 mln złotych. Tegoroczne pomysły będą realizowane w przyszłym roku. Projekty są różnorodne - od małej architektury tj. ławek, koszy, stojaków rowerowych, przez większe inwestycje np. remonty chodników, skwerów, boisk czy budowy dróg rowerowych. Są też tzw. projekty miękkie - warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne.

Przez dziewięć lat działania budżetu obywatelskiego Warszawa wydała na pomysły mieszkańców już pół miliarda złotych. Miasto zrealizowało za te pieniądze 4 tys. pomysłów obywatelskich. Opisy wszystkich projektów poddanych pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego można znaleźć również na jego stronie internetowej.

Głosowanie na projekty potrwa do 30 czerwca do godz. 23.59. Wyniki i lista zwycięskich pomysłów zostaną ogłoszone 13 lipca.