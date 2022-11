To największe wydarzenie tego typu w 2022 roku! Już w ten piątek w Galerii Północnej startują trzydniowe Otwarte Mistrzostwa Polski w grze na flipperach, czyli Polish Pinball Open VIII. Impreza zgromadzi graczy z całego kraju.

Turniej Polish Pinball Open VIII / Galeria Północna / Materiały prasowe

W latach 70-tych i 80-tych flippery, zwane też pinballami, święciły tryumfy, przyciągając tłumy do popularnych salonów. Teraz moda na grę na automatach powraca. Będzie można się o tym przekonać od piątku do niedzieli w Północnej.

Zawodnicy będą rywalizować grając na kultowych maszynach z lat 70-tych, 90-tych, a także tych najnowocześniejszych zainspirowanych kinowymi hitami i serialami.

W sumie w Północnej staną aż 32 automaty, w tym dziewięć klasyków z lat 1970-1979. Wśród nich m.in.: Pin-Bot z 1986 r., Cyclone z 1988 r., Indiana Jones: The Pinball Adventure z 1993 r., Johnny Mnemonic z 1995 r., Space Jam z 1996 r. czy Bram Stocker’s Dracula z 1993 r.

Na liście najstarszych znajdzie się natomiast m.in. See Saw z 1970 r., Wizard z 1975 r. czy Dolly Parton z 1976 r. Nie zabraknie także pinballi z pierwszej i drugiej dekady XXI w., w tym chociażby: Godzilli z 2021 r., Stranger Things z 2019 r., Game od Thrones PM z 2016 r. czy Lord of The Rings z 2003 r.

Łącznie podczas trzech dni nietypowych zmagań rozegrane zostaną aż cztery turnieje, za które zawodnicy będą mogli zdobyć punkty do rankingu światowego. Mistrzostwa otworzy piątkowy Turniej Rozgrzewkowy, który potrwa od godz. 16 do północy.

W sobotę odbędą się natomiast: Turniej Główny, zaplanowany na godziny od 9 rano do 2 w nocy oraz Turniej Classic, w czasie którego zawodnicy spróbują swoich sił na maszynach mających nawet 50 lat! Ten zamknie się w godzinach od 10 do 19. W niedzielę, w godzinach od 10 do 17, rozegrany zostanie z kolei Turniej PinGolf.

Oprócz tego, w sobotę szykuje się Turniej Drużynowy oraz darmowy turniej dla dzieci do lat 13. Na ten ostatni można się zgłaszać w dniu zawodów, w godz. od 11 do 17. Swoich sił będą mogli także spróbować amatorzy. W galerii stanie specjalna strefa FREE PLAY, popularyzująca tę rozrywkę.

Przed nami impreza z mocnym klimatem vintage, na której będzie można zobaczyć unikalne flippery, w tym automaty, które dziś uznawane są przez koneserów za kultowe. To prawdziwa gratka dla fanów tych maszyn, ale także dla osób, które jeszcze ich nie znają - mówi Barbara Andrzejewska z Galerii Północnej.

Same maszyny to nie jedyna atrakcja. Do galerii zjadą też z całej Polski zawodnicy, dla których gra na tych maszynach to więcej niż pasja. Nie zabraknie więc iście sportowych emocji, a także dobrej zabawy, bo rzadko kiedy tak szeroka publiczność może zobaczyć popisy najlepszych graczy w kraju, w dodatku na tak wielu maszynach zgromadzonych pod jednym dachem - mówi Jacek Wenda, prezes Stowarzyszenia Fanów Flipperów.

Ranga samej imprezy wykracza daleko poza Polskę. Cztery główne turnieje wliczone zostaną bowiem do międzynarodowego rankingu zawodników World Pinball Player Ranking (WPPR). Całe wydarzenie jest natomiast częścią European Championship Series, czyli ligi europejskiej, która rozgrywana jest aż w 16 krajach starego kontynentu.

Zaplanowana na weekend impreza od 2014 roku organizowana jest przez Stowarzyszenie Fanów Flipperów. To już ósma edycja mistrzostw. Wstęp dla widzów jest bezpłatny. Zawodnicy mogą natomiast zgłaszać się przez stronę pinballopen.pl