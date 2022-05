W związku z finałowym meczem Pucharu Polski w piłkę nożną, w poniedziałek 2 maja warszawiaków czekają utrudnienia w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym szczególnie w okolicy Stadionu Narodowego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że 2 maja posiadacze biletów wstępu na mecz nie posiadają uprawnień do bezpłatnych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej, w tym liniami uruchamianymi dodatkowo przed i po zakończeniu meczu.



Wprawdzie mecz rozpocznie się o godzinie 16, ale pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w poniedziałek rano. Od około godziny 9.30 w przypadku wyłączenia dla ruchu ul. Sokolej pomiędzy ul. Wybrzeże Szczecińskie a skrzyżowaniem z ul. Zamoście autobusy linii 102, 125, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



W godzinach 9.30 - 10.30 wystąpią zakłócenia kursowania pociągów SKM linii S1 i S2. Wybrane pociągi pojadą w skróconych relacjach Otwock - Warszawa Wsch. i Sulejówek Miłosna - Warszawa Wsch. Nie będą się też zatrzymywać na przystanku Warszawa Stadion.

Zawieszony przystanek na rondzie Waszyngtona

Od godziny 14 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (lub ewentualnie wyłączenia ruchu drogowego na ciągu mostu Poniatowskiego), w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona, przystanek Rondo Waszyngtona 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) zostanie zawieszony. W jego zastępstwie uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek zastępczy Ronda Waszyngtona 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Będzie funkcjonował na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek.



Zmieniony zostanie charakter przystanków Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02 z warunkowych na stałe dla linii 146 i 147.



W godzinach od 14 do ok. godziny 16 zaplanowano wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla indywidualnego ruchu kołowego. Obszar, na którym wprowadzona zostanie specjalna organizacja ruchu, obejmuje: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i Bora - Komorowskiego.



Autobusy linii, których trasy przebiegają w opisanych rejonach, kursują trasami podstawowymi.



Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu, planowanym na godz. 17.45 (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego. Ulice zostaną wyłączone z ruchu kołowego, tramwaje nie będą kursować na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Ponadto w tym samym czasie planowane jest zamknięcie dla ruchu indywidualnego al. Zielenieckiej, jednak dopuszczony tam będzie przejazd autobusów i tramwajów.



W przypadku zamknięcia ciągu Al. Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521.



Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad: jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej, jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane, oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania.

Uruchomienie dodatkowych przystanków

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej uruchomione zostaną przystanki: Adampolska 51 - zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 123, 158, 509, 521 i Z-9; Adampolska 02 obowiązywał będzie jako stały, oprócz linii znajdujących się na trasach podstawowych, dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 158, 521 i Z-9.



Uruchomiony zostanie przystanek Muzeum Narodowe 53 (zlokalizowany przy ul. Nowy Świat po skręcie z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży), który obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe.



Uruchomione zostaną przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych: Krucza 01 i 02 - dla linii 507 i 521, Adampolska 01 - dla linii 521, plac Starynkiewicza 01 i 02 - dla linii 504, 517 i 521.



W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z-9 kursująca na trasie: Plac Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna. W autobusach linii Z-9 obowiązywała będzie taryfa ZTM.



W godzinach 18.30 - 20.30 wystąpią zakłócenia kursowania pociągów SKM linii S1 i S2. Wybrane pociągi pojadą w skróconych relacjach Otwock - Warszawa Wsch. i Sulejówek Miłosna - Warszawa Wsch. Nie będą się też zatrzymywać na przystanku Warszawa Stadion.