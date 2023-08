​Po długim weekendzie - od środy, 16 sierpnia - stołeczni drogowcy będą układali nową nawierzchnię na ulicy Posag 7 Panien. Z kolei wodociągowcy będą pracowali na ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Kasztanowej. Na ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po zakończeniu prac przy budowie magistrali na ulicy Posag 7 Panien wodociągowcy przekażą plac budowy drogowcom. Przez niecały tydzień, od środy do niedzieli, od 16 do 20 sierpnia, wymienią oni nawierzchnię na dwóch odcinkach: od ulicy Szamoty do wjazdu do zajezdni autobusowej i od budynku Posag 7 Panien 20 do ulicy Taylora.

Jezdnia zostanie zwężona i stanie się jednokierunkowa. Kierowcy pojadą tylko w stronę Gierdziejewskiego. Dojazd do posesji będzie możliwy przez cały czas.

W drugim kierunku można pojechać ulicami Gierdziejewskiego, Balicką, Władysława Jagiełły i Traktorzystów do Szamoty.

Utrudnienia dotkną również pieszych i rowerzystów

Piesi będę mieli możliwość przejść chodnikiem po jednej lub drugiej stronie ulicy. Pasy będą zwężone, ale czynne.

"Rowerzyści powinni uważać na znaki, gdyż w pewnej fazie prac droga dla rowerów może być obustronnie zamknięta" - przekazał stołeczny ratusz.

Autobusy linii 177 i 207 w kierunku osiedla Górczewska oraz pętli Ursus-Ratusz pojadą trasami objazdowymi. Będą kursowały ulicami Gierdziejewskiego, Lalki, Władysława Jagiełły i Traktorzystów.

Z kolei na Białołęce trwa modernizacja kolektora ściekowego na ulicy Myśliborskiej, na odcinku między ulicami Dorodną a Świderską.

W środę, 16 sierpnia, rozpoczną się prace w rejonie ulicy Kasztanowej. Jezdnia w miejscu prowadzonych robót zostanie zwężona do trzech metrów. Na odcinku pomiędzy drogami wewnętrznymi prowadzącymi do posesji Myśliborska 42 i 64 obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Tak jak w przypadku wcześniejszych etapów kierowcy pojadą tędy wyłącznie w stronę ulicy Świderskiej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami Światowida, Modlińską i Dorodną.

Wlot ulicy Kasztanowej na Myśliborską będzie zwężony do jednego pasa. Zlikwidowana zostanie też zebra. Piesi będą mogli przejść z jednej strony ulicy na drugą tymczasowym chodnikiem.

Prace potrwają do połowy września

"Jednocześnie - do połowy sierpnia - mają zakończyć się roboty na fragmencie od ulicy Płużnickiej do posesji Myśliborska 82" - poinformował ratusz.

Na cały czas remontu kolektora na ulicy Familijnej został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Przejechać nią można od Modlińskiej do Portowej. Ograniczenia te nie dotyczą rowerzystów. Jeździ tędy autobusowa linia zastępcza Z11.

Na czas prac trasa linii 211 została skrócona. Autobusy kursują tylko do i z przystanku Świderska 05. W zamian uruchomiona została linia zastępcza Z11 kursująca z pętli Żerań FSO ulicami Modlińską, Żerańską, Klembowską, Dorodną, Myśliborską i Światowida do przystanku Myśliborska 01. Z powrotem autobusy jadą ulicami Światowida, Modlińską, Familijną, Portową, Dorodną, Klembowską, Żerańską i Modlińską. "Zmieni się także lokalizacja niektórych przystanków" - dodał ratusz.