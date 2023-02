​Zarząd Transportu Miejskiego przychylił się do próśb mieszkańców Ursynowa i od poniedziałku, 27 lutego, linia 165 będzie kursowała częściej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od najbliższego poniedziałku linia 165 będzie kursować częściej w godzinach porannego szczytu. Linię zasilą dodatkowe, 12-metrowe autobusy. W ramowych godzinach 6.40-8.20 częstotliwość kursowania w kierunku metra Wilanowska będzie wynosiła ok. 10 minut - poinformował ZTM.

ZTM wprowadzi nietypowe rozwiązanie

Wykorzystamy wracające do Wilanowskiej autobusy linii 331. Otóż 331 rano dowożą do pracy głównie pracowników firm mieszczących się na Wyczółkach - pasażerów jest wielu, a autobusy kursują co 10 minut. Natomiast w drugim kierunku, jadąc w stronę Wilanowskiej, zabierają już niewielu pasażerów. Dlatego w niektórych kursach z Wilanowskiej autobusy 331 pojadą krótszą trasą, do pętli Wyczółki i wrócą na pętlę Metro Wilanowska jako 165 przez ulicę Kłobucką. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 165 w porannym szczycie w kierunku metra - przekazał rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Autobusy obsługujące te dodatkowe kursy będą pojazdami o długości 12 m (bo takie jeżdżą na linii 331; standardowo 165 obsługują autobusy przegubowe) - dodał.

Bardzo się cieszę, że ZTM opublikowała dla mieszkańców osiedli przy ul. Kłobuckiej bardzo dobre informacje o zwiększeniu częstotliwości kursów linii 165 w godzinach porannych, a to wszystko jeszcze przed złożeniem wspólnie z Paweł Nowocieniem petycji ws. poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli przy ul. Kłobuckiej i Poloneza, pod którą tylko na ten moment podpisało się 943 osób - przekazał radny Ursynowa Paweł Lenarczyk. Przypomniał, że na grudniowej Komisji Zielonego Ursynowa apelował do ZTM, o poprawę komunikacji dla tych osiedli.

Jednym słowem: presja ma sens i to dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, za którą bardzo dziękuję. Teraz czekamy na podobne działania, tym razem, które polepszą sytuację komunikacyjną dla mieszkańców osiedla przy ul. Poloneza. Tak jak obiecałem, na początku marca składam naszą petycję do ZTM - powiedział Lenarczyk.