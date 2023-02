​Dwudniowy jarmark koński "Wstępy" - jedna z największych tego typu imprez w Polsce - rozpoczyna się w poniedziałek w Skaryszewie (Mazowieckie). Władze miasta zapewniają, że robią wszystko, by spełnione były normy dotyczące bezpieczeństwa, transportu i dobrostanu koni.

Końskie targi w Skaryszewie / Piotr Polak / PAP

Tradycja organizowania jarmarku końskiego w Skaryszewie sięga prawie 400 lat.

W ostatnich latach o "Wstępach" głośno było jednak przede wszystkim za sprawą obrońców praw zwierząt, którzy alarmowali, że na skaryszewskim targu kwitnie głównie handel starymi i chorymi końmi, które sprzedawane są na mięso.

Czy coś się zmieniło?

Od kilku lat władze Skaryszewa konsekwentnie starają się zmienić wizerunek miasta i odbywających się tutaj targów. Burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek zapewnił, że tylko zdrowe konie wpuszczane są na targi. Muszą mieć odpowiednie paszporty i orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia zwierząt, które potwierdzi miejscowy lekarz weterynarii.

To, że kiedyś chore konie mogły być kupowane w Skaryszewie na rzeź, to już jest tylko historia. Od wielu lat prowadzimy działania w tym kierunku, by Skaryszew nie był kojarzony z tego typu wydarzeniami - zaznaczył burmistrz. Dodał, że obecni organizatorzy targów robią wszystko, by spełnione były normy dotyczące bezpieczeństwa, transportu i dobrostanu koni.

Chociażby miejsce, gdzie będzie wystawa koni, jest zadaszone, spełnia wszystkie warunki sanitarne, staramy się, by były one nawet o wyższym standardzie, niż wymaga tego rozporządzenie - zaznaczył Piątek. Przygotowano także m.in. rampy wyładowcze przystosowane do różnych wysokości pojazdów.

Piątek zapowiedział, że w czasie dwudniowych targów na miejscu obecne będą służby weterynaryjne, a także przedstawiciele fundacji Centaurus, działającej na rzecz obrony zwierząt. Na targi wybierają się także inne działające w kraju tego typu stowarzyszenia. Na profilach społecznościowych wielu z nich można znaleźć informacje o zbiórkach pieniędzy na wykup koni wystawianych na sprzedaż w Skaryszewie.

Skaryszewskie "Wstępy" mają charakter festynu ludowego

Towarzyszą im występy kapel ludowych i pokazy koni. Na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych, zaopatrzyć się można we wszystko to, co potrzebne do utrzymania konia: akcesoria rymarskie, uprzęże, zaprzęgi, a także bryczki, odzież. Na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych sprzedawane są wyroby z wikliny, gliniane naczynia i rzeźby ludowe. Sprzedawcy oferują także produkty regionalne: miody, sery i chleby. "Wstępom" towarzyszy Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych, także pokaz hipoterapii. Targowisko czynne będzie od godz. 6.30.

Przywilej targowy nadany został Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 r. Początkowo był to zwykły jarmark płodów rolnych. Koński charakter targów ukształtował się 100 lat później. Rozkwit końskich targów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Nazwa "Wstępy" - pochodzi od pierwszego, czyli wstępnego poniedziałku Wielkiego Postu, kiedy zwyczajowo zaczyna się jarmark.