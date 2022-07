Ponad tysiąc osób ewakuowano z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Koło kościoła św. Anny policyjni pirotechnicy unieszkodliwili pocisk przyniesiony przez 31-letniego mężczyznę na uroczystości zorganizowane w ramach obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej.

Na miejscu pracują policyjni antyterroryści / Policja / Twitter

Mężczyzna wyjął z plecaka i położył na ziemi niebezpieczny przedmiot - powiedział Sylwester Marczak ze stołecznej policji.

Na miejsce przyjechali antyterroryści. Ewakuowano zarówno uczestników odbywającego się właśnie zgromadzenia, jak i wszystkie osoby w promieniu 200 m.

Sytuacja jest bardzo poważna i apelujemy o omijanie tego rejonu - mówił po godz. 20 rzecznik stołecznej policji.

Pocisk został zabezpieczony przez pirotechników. Znajduje się w beczce do przewozu materiałów wybuchowych. Nieoficjalnie wiadomo, że miał dużą siłę rażenia.

31-latek był już wcześniej notowany

Na czas akcji ewakuowano uczestników zgromadzenia - to było prawie 400 osób. Kilkaset kolejnych ewakuowanych to przechodnie, goście restauracji i klienci sklepów - wszyscy znajdujący się w promieniu 200 metrów od groźnego przedmiotu.

Na razie nie wiadomo konkretnie, co to był za rodzaj amunicji - będzie to szczegółowo zbadane przez biegłych. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, najpewniej to pocisk z czasów II wojny światowej. Podczas uroczystości w pobliżu zgromadzenia postawił go 31-latek. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego to zrobił.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jest przesłuchiwany. Wiadomo, że to mieszkaniec Mazowsza. Był już w przeszłości notowany przez policjantów.

Autobusy i tramwaje skierowano na objazdy

Ze względu na ewakuację na Krakowskim Przedmieściu były duże utrudnienia w komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje skierowano na objazdy.

Tuż przed godz. 21 przywrócono już normalny ruch.