Warszawa centrum młodych Polaków mieszkających za granicą. Inauguracja Polonia Camp

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Warszawa stała się dziś centrum światowej Polonii. W czwartek ruszyła bowiem druga edycja Polonia Camp 2026. To wydarzenie dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Wydarzenie potrwa do niedzieli.

Do Warszawy zjechali Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju. To za sprawą drugiej już edycji Polonia Camp 2026, która została zainaugurowana właśnie dzisiaj.

Do stolicy Polski przyjechało ponad 1500 osób z 50 krajów. Impreza odbywa się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał na miejscu z Polakami, którzy przyjechali z Brazylii.

Jestem piątym pokoleniem Polaków w Brazylii. Mam wielki sentyment do Polski, ponieważ rodzina nie mogła wrócić. Jestem jedyną osobą, która ma okazję być tutaj w Polsce - usłyszał od jednej z nich.

Ulubione słowa Polaków z Brazylii? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz!

Pytani o polskie tradycje, które są kultywowane przez Polaków mieszkających w Brazylii, bez wahania wskazali na kwestię kulinarne. Pierogi, kabanosy. Bardzo dobre - wymienili.

Dopytywani zaś o ulubione polskie słowo, jedna z uczestniczek Polonia Camp rzuciła: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, nawiązując w ten sposób do kultowej sceny z polskiej komedii wojennej pt. „Jak rozpętałem II wojnę światową”. W słynnej scenie przesłuchania, w celu zmylenia gestapowca, bohater (Franek Dolas, fikcyjna postać - red.) podaje absurdalnie trudne do wymówienia i zapisania dla Niemca imię i nazwisko.

Polonia Camp 2026 potrwa do niedzieli. W wydarzeniu bierze udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. RMF FM jest patronem medialnym wydarzenia.