23 września w podwarszawskim Konstancinie zacznie się V festiwal filmowy "Świat Maklaka i jego przyjaciół", poświęcony Zdzisławowi Maklakiewiczowi. W programie m.in spotkanie z Markiem Piwowskim, Maraton Filmowy Maklaka czy warsztaty filmowe dla młodzieży.

Ważnym elementem festiwalu jest konkurs filmowy zarówno dla profesjonalistów, studentów i absolwentów szkół artystycznych, jak i dla młodych, aktywnych amatorów oraz twórców niezależnych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym w sposób pogodny i życzliwy. To czego szukamy w konkursie festiwalowym to takich czterech filarów, które uosabiają ducha Maklaka. Czyli humor, ironię, dystans i sarkazm - mówi w RMF FM Edyta Markiewicz-Brzozowska, szefowa festiwalu.

Festiwal trwać będzie w Hugonówce, w Konstancińskim Domu Kultury. Organizatorzy zaplanowali m.in przegląd kina niezależnego młodych filmowców, kultowe filmy Maklaka, spotkania z udziałem m.in. Kingi Dębskiej, Piotra Trojana, Marka Piwowskiego i Olgi Bołądź. Będzie też Gala Finałowa i koncert Czesław Mozil Solo. Można również wybrać się na potańcówkę w stylu PRL, spacer "Filmowy Konstancin" i warsztaty filmowe dla młodzieży.

Festiwal poświęcony jest zmarłemu 45 lat temu Zdzisławowi Maklakiewiczowi. Ale także jego przyjaciołom - wybitnym aktorom, reżyserom, ikonom polskiego filmu i sceny oraz wszystkim twórcom kina, których łączy charakterystyczne, ironiczne poczucie humoru i dystans do świata. Festiwal przyciąga do Konstancina-Jeziorny zarówno młodych twórców, jak i gwiazdy polskiego kina.

Jak mówią organizatorzy "ideą festiwalu jest przypominanie ponadczasowych filmów z udziałem Zdzisława Maklakiewicza oraz poszukiwanie wśród współczesnych twórców właściwego mu dystansu, ironii oraz humoru i nawiązań do współczesnego życia". W programie przeglądu są tak kultowe filmy jak "Rejs", "Wniebowzięci" i "Jak to się robi". Pokazy poprzedzi spotkanie z przyjacielem aktora - Markiem Piwowskim.

W sobotę odbędą się m.in pokazy filmów Studia Munka i filmów konkursowych. Na młodzież powyżej 12 roku życia czekają warsztaty filmowe. A wieczorem odbędzie się potańcówka w klimacie PRL-u w altanie w Parku Zdrojowym.

W niedzielę w programie są kolejne pokazy filmów Studia Munka i spotkania z ich reżyserami m.in. Olgą Bołądź, reżyserką filmu "Alicja i Żabka" oraz Piotrem Trojanem, reżyserem filmu "Synthol". A o polskiej komedii dyskutować będą Kinga Dębska, Jerzy Kapuściński, Stanisław Pieniak i Agnieszka Elbanowska. Na finał wystąpi Czesław Mozil Solo.

Zdzisław Maklakiewicz zagrał wiele ról, które zapadły nam w pamięć. Inżynier Mamoń z Rejsu, który nie chodzi na filmy polskie, doktor Plama z Hydrozagadki, aranżujący "mord w remizie", czy Arkaszka Kozłowski z Wniebowziętych, który musi lecieć, bo mu samoloty uciekną.

Jednak nie wiele osób wie, że Zdzisław Maklakiewicz wystąpił w ponad stu filmach, a oprócz tego także w teatrze i telewizji zagrał ponad 150 postaci. Był głównie aktorem drugiego planu, jednak jego propozycje zawsze były niezwykle wyraziste, barwne i pełne treści, dzięki znakomitej umiejętności wnikliwej obserwacji życia codziennego, którą aktor posiadał i wykorzystywał do tworzenia swoich aktorskich kreacji - przypominają organizatorzy festiwalu Maklaka.