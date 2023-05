Wakacje dla banków krwi oznaczają gwałtowny wzrost zapotrzebowania. Większa liczba wypadków i urlopy Honorowych Dawców Krwi powodują, że zapasy krwi gwałtownie topnieją. Warszawskie banki przygotowują się do sezonu i apelują o oddawanie krwi.

Ambulans do pobierania krwi przed Galerią Północną w Warszawie / Galeria Północna / Materiały prasowe

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Białokrewka" już w najbliższą sobotę, 3 czerwca przeprowadzi zbiórkę przed warszawską Galerią Północną.

W godzinach od 10 do 15 przed centrum handlowym, od ul. Światowida, parkować będzie mobilny punkt poboru. Zgłosić się do niego będzie mógł każdy, kto kwalifikuje się do bycia dawcą. Potrzeba krwi z każdej grupy.

Dzięki akcji przed Północną, tylko od początku tego roku zebrano już blisko 80 litrów krwi. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, tym bardziej, że zbliża się sezon, kiedy to zapotrzebowanie na krew z każdej grupy, ale także na jej produkty, znacząco rośnie na oddziałach szpitalnych i SOR-ach - mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Organizowaną w sobotę akcją, która poprzedza Światowy Dzień Krwiodawcy, chcemy pomóc bankom lepiej przygotować się do lata, ale także uzupełnić zapasy, które tu i teraz się kurczą - dodaje. Tym bardziej, że potrzeby na dziś też są ogromne. Jak czytamy na stronie RCKIK w Warszawie już mocno skurczyły się zapasy grup m.in. 0 Rh- i B Rh-.

Utrzymanie zapasów banku krwi to ciągła walka z czasem, bo zasoby nieustannie ulegają zmianie. Dlatego tak ważne jest stałe ich uzupełnianie. Niestety krwi nie można wyprodukować, nie ma też zamiennika. Jedynym sposobem, aby ją pozyskać są zbiórki. Te są kluczowe dla wydolności banków - wyjaśnia Magdalena Rejchert ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi "Białokrewka".

Kto może zostać dawcą krwi?

Krew może oddać osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, która waży co najmniej 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Pomyślnie trzeba też przejść kwalifikację do pobrania, w czasie której koniecznie należy poinformować personel o wszystkich schorzeniach, w tym przewlekłych, zabiegach i operacjach, a także przyjmowanych lekach. Każdy dawca ma też wykonywane podstawowe badanie krwi.

Oddanie krwi trwa kilka minut, pobierane w tym czasie jest 450 ml płynu, który szybko się regeneruje. Wszystko obydwa się w komfortowych warunkach, a także pod opieką zespołu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Po pobraniu wystarczy tylko chwilowy odpoczynek i można wrócić do codziennych czynności - mówi Magdalena Rejchert.

Pobrana w czasie zbiórek krew, podawana jest osobom m.in. po wypadkach, w czasie zabiegu operacyjnego, z zaburzeniami krzepnięcia, po urazach czy oparzeniach, a także osobom z chorobami nowotworami, w tym dzieciom. Mówiąc wprost - ratuje zdrowie i życie - dodaje.

Przed wizytą w mobilnym punkcie trzeba się jednak przygotować. Dzień wcześniej zaleca się wypicie min. 2 litrów płynów (woda, soki), co jest konieczne do uzyskania właściwego ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Trzeba też dobrze się wyspać i zjeść lekkie śniadanie, najlepiej bez tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.