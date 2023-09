Przed nami 84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W środę przed pomnikiem upamiętniającym tajne, wojenne struktury państwa polskiego odbędą się uroczystości. W czasie wydarzeń trzeba liczyć się z ograniczeniami w ruchu i parkowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF MAXX ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały w środę na ul. Chopina, w kilku miejscach przed ulicą Sieroszewskiego i dalej w kierunku Al. Ujazdowskich - włącznie z zatokami postojowymi.

W środę kierowcy nie zaparkują też na Matejki – na odcinku od Alej Ujazdowskich do ulicy Wiejskiej.



Wprowadzone zostaną też zmiany w organizacji ruchu. Na ul. Matejki będzie obowiązywał zakaz ruchu - w godzinach 8:00-17:00, od wjazdu do Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej.

Od strony Wiejskiej nie będzie można w ogóle skręcić w ulicę Matejki, natomiast od Alej Ujazdowskich droga będzie kończyła się ślepo przy wjeździe na teren placówki dyplomatycznej Kanady.