Od piątku (2 grudnia) ul. Brożka na odcinku od Deotymy do Ciołka będzie nieprzejezdna. Tak samo będzie na ul. Annopol, pomiędzy Odlewniczą a Daniszewską. Na ulicach tych zostanie wymieniona nawierzchnia.

/ Shutterstock

W nadchodzący weekend kierowcy muszą się spodziewać utrudnień na Białołęce i na Woli.

Od piątku, 2 grudnia, od godz. 22, do poniedziałku, 5 grudnia, drogowcy będą wymieniali nawierzchnię ul. Brożka pomiędzy Deotymy a Ciołka. Na czas prac, ten fragment ulicy, zostanie wyłączony z ruchu.

Kierowcy nie będą mieli możliwości wjazdu na nią ani z okolicznych ulic, ani ze zlokalizowanego przy niej parkingu. Utrudnienia czekają tez pieszych, gdyż remontowane będą również zebry, które będą wyłączone z użytkowania. Piesi będą kierowani do przejść na ul. Ciołka lub Deotymy.

Utrudnienia będzie można objechać ul. Ciołka lub Deotymy do Górczewskiej lub Obozowej. Prace zakończą się w poniedziałek, 5 grudnia, o godz. 4.

Utrudnienia też na Białołęce

Nową nawierzchnię zyska też ul. Annopol, pomiędzy Odlewniczą a Daniszewską.

Prace rozpoczną się w piątek, 2 grudnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 5 grudnia, nad ranem. Na ten czas jezdnia ul. Annopol pomiędzy Odlewniczą a Daniszewską zostanie wyłączona z ruchu drogowego.

Objazd został wyznaczony ul. Odlewniczą, Marywilską, Płochocińską, Białołęcką, Przykoszarową i Szlachecką.

Po zakończeniu prac wykonawca przywróci obecną organizację ruchu, tj. jeden kierunek ruchu pomiędzy Odlewniczą a Daniszewską. Kierowcy będą mogli pojechać wyłącznie w stronę Daniszewskiej. W tym czasie dokończone zostaną roboty przy nowych zatokach autobusowych, wykonane oznakowanie oraz przeprowadzone prace uzupełniające.



Jeden kierunek obowiązywać będzie ok. dwa tygodnie. Następnie ul. Annopol zostanie już w pełni przywrócona do ruchu po nowej nawierzchni. Całość prac ma się zakończyć do końca grudnia.