W sobotę i niedzielę, w popularnej "Murowance", czyli historycznym budynku najstarszej szkoły w Wawrze, odbędzie się inauguracja Muzeum z Klasą. Będzie to okazja, by zobaczyć, jak 120 temu wyglądała lekcja chemii czy kaligrafii. Muzeum powołane do życia przez Fundację na rzecz Wielkich Historii będzie opowiadać o przemianach polskiego społeczeństwa w czasie burzliwego XX wieku z perspektywy szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. To pierwsza tego typu placówka w Wawrze i wyjątkowa ze względu na profil działalności także w skali kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W 1903 roku kilkanaście rodzin z podwarszawskiej wsi Wawer ufundowało pierwszą szkołę w okolicy. Dzięki ich wysiłkom ponad sześćdziesięcioro dzieci rozpoczęło kształcenie w budynku z czerwonej cegły, zwanym Murowanką. 120 lat później w tym samym, bardzo symbolicznym miejscu - Płowiecka 77 - startuje Muzeum z Klasą, poświęcone tematowi edukacji i oświaty. To pierwsza placówka muzealna na terenie dzielnicy, ale kolejne już przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Wielkich Historii, która ma swoją siedzibę w Wawrze i odpowiada za wiele projektów realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. Teraz sprawi, że "Murowanka" będzie jeszcze bardziej tętnić życiem i niejako powróci do swojej pierwotnej funkcji. Historia zatoczyła koło. Nasza dzielnica oferuje wiele atrakcji, jednak muzeum to dla nas nowa i bardzo prestiżowa instytucja. Bardzo się cieszymy, że Muzeum z Klasą wreszcie rozpocznie swoją działalność - to jeszcze umocni naszą pozycję na kulturalnej mapie Warszawy. Liczymy na to, że nie tylko będzie służyć tutejszym mieszkańcom, ale także ciekawą ofertą przyciągnie osoby z innych części miasta - mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer. To będzie żywe muzeum, stworzone na wzór najlepszych brytyjskich i skandynawskich ośrodków, gdzie gość staje się uczestnikiem wydarzeń, a nie tylko zwiedzającym. Dzięki temu osobiście doświadcza efektów społecznych i cywilizacyjnych przemian - tłumaczy Maciej Piwowarczuk, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wielkich Historii. Uczniowie i uczennice będą mogli niemal zanurzyć się w przeszłości, biorąc udział w niezwykłych zajęciach, np. lekcji chemii sprzed 120 lat, tajnych kompletach czy lekcji demokratycznego oporu lat 80. XX wieku. W ten sposób nasze muzeum będzie łączyło najmłodsze pokolenia z światem swoich rodziców czy dziadków - zaznacza. Muzeum z Klasą ma w planach m.in. lekcje muzealne, zajęcia popołudniowe i weekendowe dla wszystkich grup wiekowych, warsztaty i konkursy dla szkół, konferencje edukacyjne i wystawy czasowe. Jedną z nich można oglądać już teraz, w oczekiwaniu na ekspozycję stałą. Przez pierwsze trzy tygodnie wstęp do muzeum i udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Zobacz również: Na szczyt klimatyczny polecieli trzema odrzutowcami. Karol III, Sunak i Cameron w ogniu krytyki

