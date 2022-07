W Warszawie trwają obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na terenie całej stolicy będą odbywały się uroczystości i różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające powstańczy zryw. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i parkowaniu. Sprawdź co zmieni się w niedzielę.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas spotkania z bohaterami Powstania Warszawskiego / Radek Pietruszka / PAP

Przez całą niedzielę, 31 lipca, zakaz zatrzymywania się i postoju będzie obowiązywał na pl. Krasińskich, a także w jego otoczeniu. Ma to związek z mszą św. polową i Apelem Poległych, które odbędą się w tym miejscu - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zakaz parkowania zostanie wprowadzony na ulicach: Długiej – po obu stronach drogi – na odcinku od ul. Miodowej do Kilińskiego, od ul. Miodowej do Barokowej, a także po stronie pl. Krasińskich od ul. Kilińskiego do Freta (z wyłączeniem pojazdów posiadających przepustkę i taksówek podwożących kombatantów); Bonifraterskiej – po obu stronach ulicy – od ul. Długiej do Świętojerskiej; Świętojerskiej – obustronnie – od ul. Bonifraterskiej do Wałowej (z wyłączeniem autobusów MZA oraz transportu specjalistycznego MTON).

Dodatkowo w niedzielę, 31 lipca, wprowadzony zostanie zakaz ruchu na ulicach: w godz. 12.00-24.00, Długiej – na odcinku od ul. Miodowej do Kilińskiego oraz Miodowej – prawy pas, po stronie pl. Krasińskich. Od godziny 17.00 do 24.00 na Miodowej i Bonifraterskiej – od ul. Kapucyńskiej do Świętojerskiej.

Będą też zmiany w komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 i N44 kursujące w tym rejonie będą kierowane na trasy objazdowe. Zmiany potrwają od ok. godz. 12.00 do 24.00 - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.