We wtorek wieczorem rozpoczęło się posiedzenie sejmowych komisji ds. energii i samorządu, na którym rozpatrywane są projekty zmiany zapisów tzw. ustawy odległościowej (wcześniej nazywanej "ustawą wiatrakową"). To jeden z 37 tzw. kamieni milowych, które Polska musi spełnić, by otrzymać 35 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem dziennikarz RMF FM sprawdza, jak żyje się w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Reporter RMF FM Maciej Sztykiel odwiedził farmę wiatrową położoną na terenie gminy Stupsk w województwie mazowieckim, nieopodal Mławy. Znajduje się tam siedem wiatraków wybudowanych w 2016 roku na mocy obowiązujących przepisów. Niektóre turbiny znajdują się zatem 700, a nawet 500 metrów od zabudowań. Jak relacjonuje nasz dziennikarz, elektrownia działa, ale wiatraki z powodu słabego wiatru kręcą się dziś bardzo powoli. Choć ta praca jest obecnie niemal bezszelestna, to mieszkańcy przyznają, że czasem słychać funkcjonowanie elektrowni. Przeważnie (elektrownię) słychać wieczorem, ale większy hałas robią samochody - powiedziała nam jedna z rozmówczyń. Reporter RMF FM rozmawiał również z sołtysem Woli Szydłowskiej Wojciechem Domżalskim, który stwierdził, że większość mieszkańców ze zrozumieniem podchodzi do elektrowni wiatrowej. Zaznaczył jednak, że są też i przeciwnicy farmy. Wiadomo, że przy dużym zapotrzebowaniu na energię musimy korzystać z odnawialnych źródeł energii. Moja opinia, opinia mieszkańców jest taka, że gdyby to zależało od nas, to powinno być co najmniej 1000 metrów (odległości wiatraka od zabudowań) - mówił Wojciech Domżalski. Zmiana przepisów to napływ środków do gminnego budżetu Wójt gminy Stupsk Jacek Świderski powiedział, że lokalne władze nie mogą się doczekać zmiany przepisów. Odblokowanie rozwoju energii wiatrowej to realne korzyści dla gminnego budżetu, a co za tym idzie - i dla mieszkańców. Rocznie z tytułu różnych opłat wpływa około miliona złotych - mówił Jacek Świderski, który dodał, że na terenie gminy stoi łącznie dziewięć wiatraków, a do budowy kolejnych zgłosiły się już dwie firmy. Można by u nas postawić jeszcze jedenaście turbin - stwierdził. Gmina popiera pozostałe rozwiązania, zaproponowane w ramach nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Mowa tutaj o obowiązkowych konsultacjach w sprawie lokalizacji wiatraków i podziale zysków elektrowni z samorządem. "Ustawa odległościowa" jednym z kamieni milowych Obowiązująca obecnie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przyjęta w maju 2016 roku, zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu (tzw. 10H) od zabudowy mieszkalnej oraz form ochrony przyrody. Jednocześnie przepisy zabraniają budowy budynków mieszkalnych bliżej, niż w odległości 10H od istniejących turbin wiatrowych. We wtorek po godzinie 19:00 rozpoczęło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym rozpatrywane są projekty zmiany zapisów tzw. ustawy odległościowej (wcześniej nazywanej "ustawą wiatrakową"). Projekty, których w sumie jest osiem, mają zliberalizować tzw. zasadę 10H w przypadku wiatraków na lądzie. Z ośmiu projektów, jedno to przedłożenie rządowe, pięć to projekty poselskie i dwa senackie. Analiza Tomasza Skorego ws. ustawy wiatrakowej: Katastrofa z zamrażarki Pięć projektów poselskich... Pierwszy z poselskich projektów, zgłoszony przez posłów Lewicy, przewiduje zmniejszenie minimalnej odległości do 500 m oraz obowiązek przeprowadzania przez gminę 30-dniowych konsultacji społecznych miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który przewidywałby lokalizację elektrowni wiatrowej. Drugi, zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej, przewiduje, że o minimalnej odległości decydowałyby władze gminy, biorąc pod uwagę szereg czynników, przy czym odległość ta nie mogłaby być mniejsza niż 500 m. Elektrownie wiatrowe mogłyby być lokowane tylko na podstawie MPZP. Budynki mieszkalne mogłyby powstawać bliżej niż 500 m od wiatraka, o ile w MPZP stwierdzi się, że turbina nie oddziałuje negatywnie na planowaną budowę. Kolejny projekt posłów KO zakłada, by o odległości decydowały organy gminy, uwzględniając zasięg akustycznego oddziaływania turbiny, ale z zachowaniem minimalnej odległości 500 m. Zawiera też przepis umożliwiający budowę budynków mieszkalnych, jeśli przy powstawaniu MPZP stwierdzono, iż planowany lub istniejący wiatrak nie oddziałuje negatywnie na planowaną budowę budynku mieszkalnego. Dozwolone będą też remonty i modernizacje budynków w strefie oddziaływania turbiny. Jeszcze inny projekt poselski uzależnia minimalną odległość - od 300 do 2000 m - od poziomu hałasu emitowanego przez turbinę. Ostatni projekt poselski wprowadza minimalną odległość 500 m, zarówno turbiny od budynków, jak i budynków od turbiny, oraz przekazanie części dodatniego salda generowanego przez projekty wiatrowe będące w aukcyjnym systemie wsparcia do odpowiednich gmin. ... i dwa senackie Swoje propozycje złożył też Senat. Pierwszy z projektów senackich zakłada, że odległość 10H zostaje zredukowana do 5H. Drugi przewiduje zaś, że lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje w wyniku uchwały rady gminy na wniosek inwestora, niezależnie od zapisów MPZP czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ale z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 m i obowiązkowo po konsultacjach społecznych. Projekt przewiduje też opłatę na rzecz społeczności lokalnej w wysokości 3 proc. wartości wytworzonej i sprzedanej energii z każdej elektrowni wiatrowej w danym miesiącu, która stanowić będzie dochód gminy, na terenie której znajduje się turbina wiatrowa. Wysokość opłaty nie może wyższa niż 80 tys. zł od l MW mocy zainstalowanej rocznie. Zmiana ustawy jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, by otrzymać 35 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Zobacz również: Ustawa o SN to początek. Co musimy zrobić, żeby otrzymać środki z KPO?