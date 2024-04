Do 5 lat więzienia grozi 29-latkowi, który w Garwolinie (Mazowieckie) ukradł ponad 30 paczek z zabawkami przygotowanymi do wysyłki przez sklep internetowy. Część paczek rozdał, a część – podrzucił w to samo miejsce, skąd je zabrał, bo przestraszył się konsekwencji swojego czynu – poinformowała miejscowa policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do nietypowego zdarzenia doszło w Garwolinie (Mazowieckie). Rzeczniczka tamtejszej policji podkom. Małgorzata Pychner przekazała, że pod koniec marca funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kradzieży ponad 30 paczek z posesji, na której jest siedziba sklepu internetowego z artykułami dla dzieci. Pakunki były przygotowane do wysyłki. Ich wartość oszacowano na ponad 2 tys. zł. Kilka dni temu policjanci zatrzymali podejrzanego o dokonanie tj kradzieży mieszkańca pow. garwolińskiego. Z ich ustaleń wynika, że po tym jak 29-latek dowiedział się, że pokrzywdzony zgłosił sprawę na policję, podrzucił część paczek w miejsce, z którego je zabrał. "Reszty jednak nie oddał, bo jak sam oświadczył, rozdał już zabawki" – powiedziała rzeczniczka. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Zobacz również: Korepetytor nękał uczennicę. Zagroził, że podpali jej dom

