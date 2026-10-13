Ukradł narzędzia w Szwajcarii warte ponad milion. 50-latek zatrzymany na gorącym uczynku

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Policjanci z Mazowsza zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w kradzieży specjalistycznego sprzętu geodezyjnego na terenie kilku krajów Europy. Wartość zabezpieczonych urządzeń sięga aż 1,5 miliona złotych. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Funkcjonariusze z Mazowsza, przy współpracy z Polskim Biurem Łącznikowym przy Europolu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w kradzieży i paserstwie specjalistycznego sprzętu geodezyjnego.

Jak ustalili śledczy, urządzenia były kradzione za granicą, między innymi w Szwajcarii, a następnie przesyłane kurierami w okolice Radomia.

Podczas przeszukania posesji należącej do 50-latka, policjanci znaleźli i przejęli dziewięć urządzeń, których wartość rynkowa została oszacowana na 1,5 mln zł.

W czasie przeszukania posesji 50-latka funkcjonariusze znaleźli urządzenia pochodzące z przestępstwa, a moment ten zbiegł się z przyjazdem kuriera dostarczającego kolejną przesyłkę – poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji, podinsp. Katarzyna Kucharska.

Sprzęt wart fortunę

Zabezpieczone urządzenia to zaawansowane tachymetry i inne specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w geodezji.

Pojedyncze egzemplarze mogą być warte nawet 270 tysięcy złotych. Trzy z zabezpieczonych urządzeń zostały skradzione w Szwajcarii, a pochodzenie pozostałych jest obecnie ustalane przez śledczych.

Fot. Mazowiecka policja

50-latek usłyszał zarzut paserstwa mienia znacznej wartości, za co grozi nawet do 10 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych został przesłuchany i zwolniony. Policjanci ustalają obecnie, gdzie docelowo miały trafić zabezpieczone urządzenia oraz kto miał być ich finalnym odbiorcą.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód.