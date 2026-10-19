To będzie największa sala koncertowa w Polsce. Historyczny moment

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W Warszawie rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Sinfonia Varsovia podpisała umowę z firmą WARBUD na realizację drugiego etapu inwestycji przy ul. Grochowskiej. Nowoczesny obiekt pomieści aż 1877 widzów i stanie się nową siedzibą jednej z najważniejszych polskich orkiestr. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a ich zakończenie przewidziano na 2030 rok.

Budowa nowej siedziby Sinfonii Varsovii to inwestycja, która ma zmienić kulturalną mapę Warszawy. W ramach drugiego etapu projektu powstanie sala koncertowa na prawie 1900 miejsc, a także sala kameralna dla 400 osób. Dodatkowo zostaną odnowione dwie oficyny, które połączą się z głównym budynkiem.

W kompleksie znajdą się również garderoby, sale prób, magazyny, biblioteka muzyczna oraz studia nagraniowe umożliwiające transmisje koncertów na żywo. Całość uzupełni ogólnodostępny ogród, połączony z pobliskim parkiem.



To ważna inwestycja dla Warszawy. Ważna inwestycja dla warszawskiej i polskiej kultury. I ważna inwestycja dla prawobrzeżnej stolicy. To wielka sprawa, że ten projekt w końcu jest bliski końca realizacji - podkreślał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Historyczny moment dla Sinfonii Varsovii

Podpisanie umowy z wykonawcą to przełomowy moment dla orkiestry, która dotąd nie miała własnej siedziby.



Sinfonia Varsovia nie będzie dłużej orkiestrą bez swojego miejsca, co już szczęśliwie się realizuje. Będzie to nowa przestrzeń dla Warszawiaków, dla muzyki i dla instytucji, która czuje się odpowiedzialna społecznie i która chce działać na rzecz mieszkańców - zauważył dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.

Inwestycja finansowana jest ze środków miasta stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Unikalny projekt i światowej klasy akustyka

Nowa sala koncertowa została zaprojektowana przez Atelier Thomas Pucher we współpracy z renomowanymi akustykami. Obiekt połączy cechy dwóch typów sal: klasycznego „shoe box” i nowoczesnego „vineyard”, gdzie publiczność otacza scenę.

Kubatura sali wyniesie ponad 21 tysięcy metrów sześciennych, co zapewni doskonałe warunki do wykonywania muzyki symfonicznej. Czas pogłosu został zaplanowany na 2,0–2,3 sekundy, co pozwoli uzyskać ciepłe i pełne brzmienie.

Wizualizacja sali koncertowej, która powstanie w Warszawie/Fot. Rafał Motyl

Obszerne foyer zyska przeszklone ściany, co pozwoli podziwiać wnętrze sali koncertowej. Obiekt pozostanie dostępny dla odwiedzających również poza godzinami wydarzeń muzycznych. Goście będą mogli spacerować po wielopoziomowym gmachu głównym aż na sam szczyt, skąd przejdą na 400-metrową promenadę okalającą cały teren siedziby. W projekcie uwzględniono także trzy zazielenione patia, które doprowadzą naturalne światło nawet do strefy zaplecza artystycznego na poziomie -1.

Magdalena Sroka, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i równości w stołecznym ratuszu, podkreśliła, że „to miejsce będzie idealną oprawą dla doskonałości, jaką jest Sinfonia Varsovia – bez wątpienia najlepsza polska orkiestra i najlepsza ambasadorka polskiej kultury za granicą”.

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Generalnym wykonawcą inwestycji została firma WARBUD, znana z realizacji takich obiektów jak Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że budowa sali koncertowej Sinfonii Varsovii to jedno z największych wyzwań w historii przedsiębiorstwa.