​Piąta edycja TISZ, Festiwalu Żydowskiego Jedzenia, rozpocznie się w Warszawie 12 października. Kulinarne wykłady, spotkania i warsztaty organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Festiwal TISZ w Muzeum POLIN / Muzeum POLIN - fot. M. Jaźwiecki /

Festiwal potrwa w tym roku do 16 października i odbywać się będzie pod hasłem "wędrówka". "Tisz" w języku jidysz oznacza stół. W tradycji żydowskiej to radosny czas spędzany na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach przy wspólnym stole.

TISZ w trakcie Sukkot

Jak podkreślają organizatorzy festiwalu, "podążymy śladami migracji i przeprowadzek, prześledzimy szlaki, którymi wędrują ludzie, a wraz z nimi jedzenie i przepisy kulinarne".

Tegoroczny program składa się z wydarzeń zarówno stacjonarnych, jak i online, z myślą o odbiorcach z różnych miejsc Polski i świata. Tradycyjnie TISZ Festiwal odbywa się w trakcie radosnego żydowskiego święta Sukkot - zachęcają organizatorzy.

Przewodnikami po kulinarnych wydarzeniach będą eksperci kuchni żydowskiej. Teoretycy i kucharze. Z Polski i z zagranicy. W programie można znaleźć m.in rozmowy o jedzeniu, jako środku wyrazu tego, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i co przypominają nam potrawy, które zapamiętujemy. Ale też rozmowy o tym, co jest lokalne, a co niedawno przybyło do naszej kuchni.

Co będzie motywem przewodnim festiwalu?

"Wędrówka" będzie w tym roku motywem przewodnim. Jak mówi Magdalena Maślak, inicjatorka i koordynatorka festiwalu "ostatni czas pokazał nam, że przeprowadzka nie zawsze wynika z naszych planów - często jest wymuszona nagłymi zmianami i sytuacją geopolityczną, a to co z nami wędruje, to między innymi smaki wyniesione z domu".

Podczas TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia przyjrzymy się temu, jak potrawy przemieszczają się razem z nami, jak zadomawiają się w nowym otoczeniu i czasem powracają do miejsca, skąd wyruszyły - dodaje.

Spacer z listą zakupów

W Muzeum POLIN w Warszawie będzie możliwość wybrania się na wystawę czasową "Od kuchni" - online w języku hebrajskim, angielskim i włoskim. Będą spacery z ekspertami w muzeum, w tym po ukraińsku, oraz oprowadzanie połączone z degustacją potraw kuchni żydowskiej. Uczestnicy festiwalu mogą również wybrać się na spacery kulinarne po Warszawie oraz na warsztaty i spotkania kulinarne.

Atrakcją ma być spacer z listą zakupów w ręku śladami pobożnej Żydówki Batszewy Singer. Batszewa na początku XX wieku mieszkała przy ul. Krochmalnej i robiła zakupy na pobliskich targowiskach. Jej przygody związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego opisały jej dzieci: pisarz noblista Izaak Bashevis, jego starszy brat Izrael Joszua oraz córka Ester Kreitman.

W czasie festiwalu będzie można też zjeść śniadanie na targu czy posłuchać opowieści o telawiwskich i stambulskich bazarach. Tradycją TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia jest uroczysta kolacja szabatowa przy blasku świec. Nowością będzie wędrówka po smakach kuchni staropolskiej i bliskowschodniej.