Przez nieprawidłowe zarządzanie oddział psychiatrii dla dzieci w podwarszawskim Konstancinie musiał zostać zawieszony. To wniosek z kontroli przeprowadzonej w placówce.

Od dzisiaj nie działa oddział stacjonarny dla młodych osób, między innymi po próbach samobójczych. Placówka tłumaczy, że brakuje jej psychiatrów.

Według wojewódzkiej konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Lidii Popek, władze szpitala nie były otwarte na pomoc, mimo że inne szpitale z Warszawy i Zagórza proponowały wsparcie lekarzy, na przykład rezydentów.

Teraz część pacjentów z Konstancina została wypisana do domów, 7 osób jest przeniesionych do innych szpitali na Mazowszu, a w Konstancinie na oddziale dziennym zostali tylko młodzi pacjenci w lepszym stanie.

Cały personel jest bardzo poddenerwowany. Stara się tego nie okazywać, ale widać, że kosztuje ich to dużo stresu. Starają się nas uspokajać i mówić, że będzie dobrze - mówi naszemu reporterowi jedna z pacjentek.

Od wojewódzkiej i krajowej konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży usłyszeliśmy zapewnienie, że gdyby na Mazowszu pojawił się problem z miejscami w szpitalach dla dzieci z Konstancina, to wolne łóżka będą w województwach łódzkim i małopolskim. To jednak oznaczałoby konieczność kolejnych przenosin, tym razem do innego województwa.

Szpital w Konstancinie wydał oświadczenie

"Z ogromną przykrością informujemy, że od dnia 1 września do końca bieżącego roku jesteśmy zmuszeni wstrzymać działalność Izby Przyjęć oraz stacjonarnego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, działających w ramach "Uzdrowiska Konstancin-Zdrój" SA.

Decyzja o wstrzymaniu Oddziału stacjonarnego, którą musieliśmy podjąć w ostatnich dniach sierpnia, spowodowana jest wyłącznie brakiem lekarzy specjalistów psychiatrii dziecięcej. Jesteśmy w stałym kontakcie z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, z którym ściśle współpracujemy, aby jak najszybciej przywrócić dotychczasowy poziom działalności Oddziału.

Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza informacja jest dla naszych Pacjentów i ich Rodzin wyjątkowo trudna, a w wielu wypadkach dramatyczna, ale decyzja o okresowym wstrzymaniu działalności Oddziału wynika z przyczyn od nas niezależnych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nasz Oddział Dzienny oraz Zespół Szkół Specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie funkcjonuje nadal w sposób niezakłócony, a młodzi Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że nasze dotychczasowe działania zawsze były skierowane na rozwój działalności w obszarze psychiatrii dziecięcej, w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu placówki w Polsce. Przez 4 lata prowadzenia działalności skierowanej do młodych Pacjentów, zainwestowaliśmy ok. 3 mln zł w organizację i infrastrukturę Oddziału, czyniąc z niego jeden z kluczowych filarów strategii rozwoju naszej Spółki. Zaledwie na początku lipca br. z satysfakcją informowaliśmy o rozszerzeniu działalności o nową jednostkę medyczną - Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W lipcu i sierpniu br. prowadziliśmy bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców, na jesieni odbywać się będą bezpłatne warsztaty dla rodziców, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego" - czytamy w oświadczeniu władz szpitala w Konstancinie.