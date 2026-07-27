Szokujący proces w Ostrołęce. Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci

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W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce (Mazowieckie) ruszył głośny proces Tomasza M., byłego prezesa jednego z lokalnych klubów piłkarskich. 39-letni działacz sportowy odpowiada przed sądem za szereg poważnych przestępstw seksualnych wobec dwojga małoletnich poniżej 15. roku życia.

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce rozpoczął się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M.

Rozprawa za zamkniętymi drzwiami

Ze względu na wyjątkowo delikatny charakter sprawy, sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu.

Proces formalnie rozpoczął się. Odczytano akt oskarżenia. Oskarżony złożył wyjaśnienia, przesłuchiwani są także świadkowie - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Michał Pieńkowski.

Tomasz M. przebywa w tymczasowym areszcie od grudnia 2025 roku.

Ciężkie zarzuty i groźba dożywocia

Oskarżony usłyszał bardzo poważne zarzuty.

Mężczyzna został oskarżony o „szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwojga małoletnich poniżej 15. roku życia, m.in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych”.

Do przestępstw miało dochodzić w Ostrołęce i Warszawie w okresie od lipca 2022 do sierpnia 2025 roku.

Za zarzucane czyny Tomaszowi M. grozi od 5 do 30 lat więzienia, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Oskarżony nie przyznaje się do winy

Tomasz M. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia przed sądem. Śledczy podkreślają, że sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga przesłuchania wielu świadków.

Po postawieniu zarzutów, na początku 2026 roku, Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zawiesił Tomasza M. w prawach członka zarządu.

Tomasz M. przez wiele lat był aktywnym działaczem sportowym, mocno związanym z lokalną piłką nożną.