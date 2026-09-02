Szokujące odkrycie rolnika pod Płońskiem. 700 niewybuchów obok zabudowań

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Ponad 700 niebezpiecznych pozostałości po II wojnie światowej odkrył podczas prac polowych rolnik z gminy Płońsk na Mazowszu. Wśród znalezisk znalazły się m.in. amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników oraz zapalniki. Wszystko to znajdowało się zaledwie 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Na miejsce natychmiast wezwano patrol saperski z jednostki wojskowej w Kazuniu, który przejął i zabezpieczył niebezpieczne przedmioty.

Rolnik natknął się na niewybuchy podczas rutynowych prac na swoim polu.

Saperzy, którzy przyjechali na miejsce, zabezpieczyli w sumie 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 174 pociski do granatników, 56 zapalników oraz 100 innych niebezpiecznych przedmiotów.

Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej (fot. Policja Płońsk)

To niecodzienne znalezisko pokazuje, że mimo upływu ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej, w polskiej ziemi wciąż można natrafić na śmiertelnie niebezpieczne pozostałości z tamtego okresu.

Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej (fot. Policja Płońsk)

Policja przypomina, że w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość, nie zbliżać się do znaleziska, nie dotykać go i nie dopuszczać do miejsca osób postronnych.

O znalezisku należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.