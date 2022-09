Szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego zostaną sprowadzone do Polski 12 listopada. Po uroczystościach pogrzebowych spoczną w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie.

Świątynia Opatrzności Bożej / Radek Pietruszka / PAP

12 listopada z Anglii do Polski zostaną sprowadzone szczątki trzech Prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Tego samego dnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe oraz pochówek w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie.

W Świątyni Opatrzności Bożej powstanie specjalne Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. Tam będą groby - prawdziwe bądź symboliczne - naszych prezydentów - poinformował pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie.



Powstanie także izba pamięci, bo dotychczas - mimo że od przekazania insygniów minęło już prawie trzydzieści dwa lata - Polska nie doczekała się takiego miejsca - dodał. Dziedziczak zaznaczył także, że "nie było miejsca, gdzie można było oddać hołd prezydentom na uchodźstwie, jak również zapoznać się z historią całej idei naszych legalnych rządów przez okres komunizmu".



Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków Za Granicą poinformował także, że "w tej chwili sprowadzamy prochy Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, którzy zostali pochowani w Wielkiej Brytanii na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark". Zostaną oni uroczyście pochowani Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie - powiedział Jan Dziedziczak.



Przypomniał także, że w Świątyni Opatrzności Bożej został już pochowany prezydent Ryszard Kaczorowski. On także zostanie przeniesiony do tego powstałego mauzoleum - wyjaśnił. W tym mauzoleum będą także symboliczne groby prezydentów Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego - zaznaczył Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków Za Granicą. Przypomniał, że "prezydent Sabbat spoczywa w Londynie, a prezydent Raczyński w Rogalinie".



Urząd prezydentów RP na uchodźstwie sprawowali kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. Do Polski zostaną sprowadzone szczątki trzech pierwszych prezydentów, którzy obecnie spoczywają na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. W Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie zostanie również pochowany Ryszard Kaczorowski z małżonką, którzy dziś spoczywają w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.