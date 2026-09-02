Szaleńczy pościg za 16-latkiem, który pędził BMW. Kuriozalna sytuacja

RMF24

Szaleńczy pościg, niebezpieczne manewry i finał w polu – tak zakończyła się ucieczka 16-letniego kierowcy BMW na trasie S17. Nastolatek był pod wpływem alkoholu, jechał bez prawa jazdy i na fałszywych tablicach. W aucie towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka pojazdu z sądowym zakazem prowadzenia. Oboje odpowiedzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, na drodze ekspresowej S17 w okolicach Trojanowa (woj. mazowieckie). Policjanci z grupy Speed garwolińskiej komendy namierzyli kierowcę BMW, który pędził aż 147 km/h. Funkcjonariusze wydali polecenie do zatrzymania.

Kierowca początkowo udawał, że się podporządkuje. Wszystko zmieniło się, gdy przy wyjeździe z trasy gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę w kierunku Lublina.

Brawurowa ucieczka i niebezpieczne manewry

Podczas pościgu kierowca BMW rażąco łamał przepisy ruchu drogowego. Przekraczał dozwoloną prędkość, nie sygnalizował manewrów, wyprzedzał pasem wyłączonym z ruchu i stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Po kilku kilometrach zjechał na drogę lokalną, a następnie wjechał w pole, gdzie porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.

Zaskoczenie policjantów: kierowcą był 16-latek

Policjanci szybko dogonili i zatrzymali uciekiniera. Ku ich zdziwieniu okazało się, że za kierownicą siedział 16-letni mieszkaniec Wrocławia. Badanie alkomatem wykazało, że nastolatek był pod wpływem alkoholu – miał 0,27 promila w organizmie.

Jak sam przyznał, „uciekał, bo nie miał prawa jazdy, a chciał dojechać do Lublina, by tam ułożyć sobie życie”.

W samochodzie podróżowała z nim 21-letnia partnerka, która również wcześniej piła alkohol.

Fałszywe tablice i sądowy zakaz

To jeszcze nie koniec niespodzianek. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że BMW należało do 21-latki. Kobieta posiadała sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i to ona udostępniła auto nieletniemu.

Co więcej, tablice rejestracyjne na BMW pochodziły z innego pojazdu.

Konsekwencje prawne dla obojga

16-latek za liczne wykroczenia i przestępstwa odpowie przed sądem rodzinnym. Jego partnerka poniesie konsekwencje prawne za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień. Policja zapowiada, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie.