34-letni mężczyzna z Myszyńca (Mazowieckie) strzelał z wiatrówki do sąsiadów i okien ich domów, a także do zaparkowanych samochodów. Policjanci zatrzymali sprawcę, który trafił na trzy miesiące do aresztu.

Fot. Mazowiecka Policja / Policjanci z Myszyńca otrzymali zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który strzela z wiatrówki do sąsiadów oraz zaparkowanych na ich posesji pojazdów, a także okien ich domów - informuje mazowiecka policja. W trakcie interwencji funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Podczas przeszukania w domu mężczyzny znaleziono i zabezpieczono broń pneumatyczną, noże taktyczne, gazy pieprzowe oraz pałkę teleskopową. Materiały znalezione w domu zatrzymanego / fot. Mazowiecka Policja / Mężczyzna został przewieziony do komendy miejskiej policji w Ostrołęce i osadzony w areszcie. Policjanci i prokuratorzy zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących, m.in. gróźb karalnych, narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, bądź życia oraz zniszczenia mienia. Mężczyzna spędzi trzy miesiące w areszcie, ponieważ sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy. Zobacz również: Potrącenie rowerzystów w Gołkowie. Kierowca był pijany

