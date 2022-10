Trwają przygotowania do wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania w rejonie placu Hallera na Pradze-Północ w Warszawie. Pojawiają się oznaczenia, a za wycieraczki aut trafiają już kartki z informacją. Nowa organizacja ruchu jest wprowadzana etapami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwszy to zmiana znaków i malowanie oznakowania na drogach. Co o uruchomieniu strefy sądzą mieszkańcy?

Ludzie byli przez lata przyzwyczajeni, że parkowanie tu jest nieodpłatne. Jestem rozczarowany ekspansją krwiożerczych parkometrów. Niedługo zabraknie miasta, trzeba będzie je poszerzać - tak mówił nam jeden z mieszkańców stolicy. To jest szukanie pieniędzy - wskazują inni. Ludzie przyjeżdżają z innych miast. Zwiedzają Warszawę. Jak to będzie płatane, to nikt nie przyjedzie, do sklepów nie pójdzie - dodają.

Strefa zacznie działać od 2 stycznia. Jej rozszerzenie wiąże się z sąsiedztwem drugiej linii metra, która wpływa na sytuację parkingową w tej części miasta.