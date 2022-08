Na Warszawie Zachodniej postęp prac i zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu wymaga tymczasowych zmian w komunikacji między 22 sierpnia a 3 września. Zaplanowane roboty związane są z podłączaniem nowych urządzeń do systemu sterowania ruchem kolejowym - poinformowały Polskie Koleje Państwowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock



Prace na stacji Warszawa Zachodnia skupiają się w dwóch obszarach. Na dojeździe od strony zachodniej budowane są wiadukty kolejowe.

Wykonawca betonuje kolejne segmenty obiektów - zaznaczyli kolejarze. Dzięki nowym wiaduktom usprawni się połączenie pociągowe z Radomia m.in. w stronę przystanków Warszawa Koło i Młynów na linii obwodowej. Budowane są nowe tory i rozjazdy, stawiane są słupy i rozwieszana jest sieć trakcyjna.



Równolegle prowadzone są prace w tunelu dla pieszych. W konstrukcji, która łączy już peron 9 z peronem nr 6, realizowane są roboty wykończeniowe. Kładzione są posadzki i ściany. Powstają konstrukcje pod schody ruchome, które zapewnią wygodny dostęp z przejścia podziemnego na perony. Wykonawca montuje instalacje energetyczne, kanalizacyjne i odwodnieniowe - przekazali kolejarze.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Kolejny etap prac związany będzie z podłączaniem urządzeń do nowej nastawni zlokalizowanej na stacji Warszawa Zachodnia. Prace zaplanowano od 22 sierpnia do 3 września. Na czas prac PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z przewoźnikami zaplanowały zmiany w połączeniach kolejowych w Warszawie i aglomeracji. Pomimo największej w historii przebudowy stacji i ograniczonego zakresu czynnych torów, utrzymane jest kursowanie pociągów - podkreśliły PKP.



Tymczasowe zmiany komunikacji są zaplanowane w rozkładzie jazdy. Część pociągów pojedzie zmienioną trasą przez stację Warszawa Gdańska. Część połączeń będzie skróconych lub odwołanych.



W terminie od 22 sierpnia do 3 września liczba kursujących pociągów na obu liniach zostanie zmniejszona, a czas ich przejazdu ulegnie wydłużeniu - poinformowały Koleje Mazowieckie.



Na linii R1 część pociągów Kolei Mazowieckich kursujących do/z Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa zostanie odwołana albo będzie kursowała do/z stacji Warszawa Gdańska. Ponadto na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków uruchomiona zostanie Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA).



Na linii R3 nie będą kursowały pociągi do/z Błonia, a liczba pociągów w relacji do/z Sochaczewa zostanie zmniejszona. Ponadto część z nich będzie dojeżdżać na dworzec Warszawa Gdańska.



Zakres utrudnień powoduje, że w godzinach szczytu pociągi SKM linii S1 do i z Pruszkowa w większości nie będą kursowały (trasa zostanie skrócona do odcinka Otwock - Warszawa Wschodnia) - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Podróżni przesiądą się w komunikację miejską

W związku z tymi utrudnieniami zostanie wprowadzone dodatkowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM. Wszystkie rodzaje biletów KM honorowane będą w środkach transportu miejskiego na odcinkach niżej wymienionych linii: 517, 716, 717, 817 - na całej trasie, 127 - PKP Włochy - Centrum, 713 - od przystanku Sanktuarium do Cmentarz Wolski, 194 - na całej trasie, tramwaje na ciągu Cmentarz Wolski - Wolska - Okopowa - Towarowa Aleje Jerozolimskie - Centrum, metra M1 na odcinku Dworzec Gdański - Metro Centrum.



Jednocześnie wszystkie bilety ZTM ważne w pociągach SKM, na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków, honorowane będą na całej trasie obsługiwanej przez autobusy Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) uruchamianej przez KM.



Pasażerowie z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 23.08. godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na karcie miejskiej muszą je uprzednio aktywować.