„Kwestie bezpieczeństwa były tematem środowego spotkania kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego” – poinformowała PAŻP we wspólnym komunikacie z ZZKRL. Kolejne spotkanie ma się odbyć najpóźniej w środę, po Wielkanocy - dodano.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie pracodawcy - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego celem była kontynuacja rozmów dotyczących kwestii bezpieczeństwa"- przekazano we wspólnym komunikacie po spotkaniu przedstawicieli PAŻP i Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Jak dodano, "w trakcie spotkania uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące aspektów bezpieczeństwa w PAŻP we wszystkich 24 punktach zgłoszonych przez ZZ KRL".



"ZZ KRL przedstawił obszary, wymagające dalszych rozmów, w tym w szczególności zmian w Regulaminie pracy, wynagrodzeń, w wybranych aktach zarządczych, sprawy socjalne, przywrócenie etosu pracy kontrolera ruchu lotniczego, wypracowanie treści Kodeksu Etyki w PAŻP oraz treści umowy o pracę" - napisano.



Podkreślono, że "rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku". Jak poinformowano, kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej 20.04.2022 r., czyli w środę. "Do tego momentu prowadzone będą spotkania robocze" - dodano.

Opóźnienia na Lotnisku Chopina

Przez ostatnie dni na warszawskim Lotnisku Chopina występują opóźnienia w startach i lądowaniach samolotów. Rzeczniczka portu Anna Dermont przekazała w weekend, że "służby lotniskowe na bieżąco monitorują sytuację, która powstała niezależnie od zarządzającego lotniskiem i jest spowodowana brakiem personelu kontroli ruchu lotniczego".



Także Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przekazał kilka dni temu w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że "w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów".

W piątek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w komunikacie, że "aktualnie mierzy się z wyzwaniem zwiększonej liczby absencji kontrolerów ruchu lotniczego z powodu m.in. zwolnień lekarskich, zgłoszeń niedyspozycji, itp., a w konsekwencji - opóźnieniami w ruchu lotniczym". "Agencja podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie obsad kontrolerskich oraz stabilizację sytuacji w kolejnych dniach" - zapewniła PAŻP.

Zmiana regulaminu wynagrodzenia

W drugiej połowie stycznia 2022 r. PAŻP podała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec zeszłego roku. Jest on elementem planu modernizacji Agencji. Jak podkreśliła wówczas PAŻP, regulamin ten został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według PAŻP wyrównuje on "narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".



Agencja informowała, że blisko trzy czwarte jej pracowników, w tym m.in. kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych i technicznych, przyjęło nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tys. zł miesięcznie, z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP.

PAŻP przekazała wówczas, że na nowe zasady nie zgodziła się grupa kontrolerów z Warszawy. 112 kontrolerów ruchu lotniczego, reprezentowanych przez Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, przekazało pracodawcy oświadczenia woli z odmową przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy wynikających z obowiązującego w Agencji Regulaminu Wynagradzania. W lutym 2022 r. Agencja informowała, że ma do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy - "blisko 170 osób znajduje się w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r.". Według danych na luty w Warszawie zatrudnionych było 208 kontrolerów obszaru i zbliżania.



Premier Mateusz Morawiecki na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dniem 31 marca 2022 r. powołał Anitę Oleksiak na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Oleksiak zastąpiła pełniącego obowiązki prezesa Agencji Janusza Janiszewskiego.



PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP utrzymuje się z opłat pobieranych od linii lotniczych z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla samolotów lądujących, startujących na i z polskich lotnisk oraz tych przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną. Pobiera dwie opłaty: trasowe i terminalowe. Ich wysokość zależy od poziomu rokrocznie ustalanych stawek jednostkowych stosowanych przy opłatach za świadczone usługi nawigacyjnej.