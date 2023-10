Pierwsze w tym roku dodatkowe linie autobusowe wożą już mieszkańców Warszawy na groby bliskich. Do Dnia Wszystkich Świętych zostało dziewięć dni.

/ Michał Dobrołowicz / RMF24

Ruch w autobusie jest duży, ludzie wiozą przede wszystkim kwiaty, chryzantemy. Choć ja kupiłam na miejscu, przy bramie cmentarza. Wieziemy też wiaderko i worki, trzeba posprzątać grób, był zakurzony. Chcemy, żeby wszystko było gotowe na początek listopada, a jeszcze nie ma tłumu. To przecież symbol, myślę, że moim bliskim byłoby miło, że jestem już dzisiaj - mówią naszemu reporterowi mieszkańcy stolicy wysiadający z autobusu, który dojeżdża na Cmentarz Północny w Warszawie. Jest to największa stołeczna nekropolia.

Oto szczegóły, gdzie i jak można dojechać dodatkowymi liniami:

C40

Uruchomienie linii na trasie:

METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - parking - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. - parking - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

Autobusy linii C40 jeżdżą co 15 minut od godziny 8:43 do 16:33 ze stacji metra Młociny i do 17:07 z cmentarza.

ROZKŁAD LINII C40 ZNAJDZIESZ tutaj.

/ Michał Dobrołowicz / RMF24

Zmiany na innych liniach:

Autobusy linii 250 będą jeździć od godziny 9:00 do 17:00 od stacji Metro Młociny do Dąbrowy Zachodniej przez Wólczyńską, Estrady i Dziekanowską. Na Cmentarzu Północnym będą zatrzymywać się przy bramach zachodniej i głównej. Przystanki przy bramie zachodniej to 02 i 03, a przy bramie głównej to 04 i 06.

Natomiast linia 409 będzie korzystać z tych samych przystanków, z wyjątkiem przystanku 41 dla wysiadających przy bramie zachodniej.

Od poniedziałku 23 października do piątku 27 października linia 511 będzie kończyć trasę na przystanku 25 przy pętli Metro Młociny. ZTM uruchomił także nowe przystanki na ul. Nocznickiego dla linii C40, które będą obsługiwane na żądanie. Na cmentarz Północny będzie można dojechać przystankiem 41 przy bramie zachodniej, który będzie służył tylko do wysiadania z linii 409 i C40.