Strażnicy miejscy w Warszawie zostali wezwani do nietypowego zdarzenia. Obcokrajowiec był tak pijany, że zasnął na podłodze w tramwaju. Gdy udało się go w końcu wyprowadzić z pojazdu okazało się, że był poszukiwany i trafił do aresztu.

/ Straż Miejska Warszawy / Warszawscy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o pasażerze, który leży w tramwaju linii 3, na pętli przy Ratuszowej. Gdy funkcjonariusze ocucili mężczyznę, okazało się że jest on obcokrajowcem, który nie ma polskiego adresu zamieszkania i utrzymuje się z ludzkich datków. "Datki te przeznaczał w części na alkohol, który tego popołudnia odebrał mu zdolność poruszania się o własnych siłach" - przekazali strażnicy.

Nie można było w żaden sposób potwierdzić danych mężczyzny, dlatego strażnicy poprosili o pomoc policję. Funkcjonariusze odkryli w swoich bazach, że 47-latek jest poszukiwany i powinien zostać natychmiast umieszczony w areszcie. Mężczyzna został przewieziony do komendy rejonowej. Zobacz również: Nowe ognisko grypy ptaków wykryto na Mazowszu

