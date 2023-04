Na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku wykluły się dwa pisklęta sokoła wędrownego. Pod koniec marca koncern informował, że gniazdująca tam od lat para tych ptaków - Werwa i Rafik - oczekuje przychówku z czterech jaj. Wkrótce ruszy konkurs na imiona dla piskląt.

W budce na kominie IOS - Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen - są już dwa pisklaki sokoła wędrownego. Jeden wykluł się wczoraj, a drugi dzisiaj. Czekamy na kolejne, bo w tym roku Werwa złożyła cztery jaja - oznajmił koncern.

Przy okazji PKN Orlen poinformował o konkursie na imiona dla młodych sokołów wędrownych, który wystartuje 27 kwietnia - jego organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół". Wraz z nim koncern bierze udział w odbudowie populacji sokoła wędrownego w naszym kraju, gdyż gatunek ten jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w kategorii CR - czyli jako skrajnie zagrożony.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, konkurs na imiona dla piskląt sokoła wędrownego prowadzony będzie na stronie www.peregrinus.pl - do 4 maja można tam zgłaszać propozycje imion, po czym nastąpi etap drugi, głosowanie internautów on-line, które rozstrzygnie o ostatecznym wyborze imion.



Według PKN Orlen, pierwszy raz samca sokoła wędrownego zauważono w pobliżu kompleksu produkcyjnego koncernu w Płocku w 1986 roku. Ponieważ od tego czasu ptak pojawiał się regularnie w okolicach zakładu, w 1999 r. na wysokich kominach dwóch tamtejszych instalacji umieszczono budki lęgowe - pierwszą zainstalowano na kominie zakładowej elektrociepłowni, na wysokości 120 metrów, a drugą - na kominie Instalacji Clausa, na wysokości 105 metrów. Pierwszy lęg ptaków odnotowano w maju 2002 r. W sumie na świat przyszło tam dotąd już 57 osobników tego gatunku ptaków drapieżnych.

W 2016 r. nowa budka lęgowa na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku pojawiła się na kominie IOS - Instalacji Odsiarczania Spalin. Zainstalowano tam wtedy kamery do podglądu online.



Od kilku lat jedno z piskląt wyklutych w koncernie w danym roku otrzymuje nadajnik satelitarny, dzięki któremu można dokładnie śledzić dalsze losy dorastającego sokoła wędrownego. Jak informował wcześniej PKN Orlen, okazało się np., że Naftka, która wykluła się tam w kwietniu 2022 r., po zwiedzaniu takich miast, jak Wrocław, Gliwice czy Częstochowa, odwiedziła też swoje rodzinne strony, czyli Płock oraz "wpadła z wizytą" do swoich kuzynów do Warszawy. Odbyła również podróże zagraniczne, odwiedzając m.in. Litwę, Białoruś, Ukrainę i Czechy.



Sokoły wędrowne, wbrew nazwie, to ptaki osiadłe - nie wędrują, przemieszczają się jedynie młode osobniki, szukając dla siebie pary oraz siedliska, a jak zaznacza PKN Orlen, najciekawsze obserwacje tych drapieżnych ptaków chronionych można prowadzić właśnie w sezonie lęgowym. Okres inkubacji trwa u sokołów wędrownych ok. 32 dni - w tym czasie samica wysiaduje jaja, a samiec zajmuje się zdobywaniem pożywienia.



Sokoły wędrowne, których restytucją zajmuje się PKN Orlen, można oglądać online na stronie internetowej orlen.pl, a także na portalu Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" - peregrinus.pl. Opiekę nad tym gatunkiem ptaków prowadzą także inne spółki z Grupy Orlen, w tym Anwil, Rafineria Gdańsk i PGNiG Termika, a także czeski Orlen Unipetrol.

