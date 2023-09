W sobotę, 30 września, odbędzie się przysięga wszystkich uczelni wojskowych. W związku z uroczystością, w godzinach 7-14, w sąsiedztwie Wojskowej Akademii Technicznej mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia ulic, autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami - poinformował stołeczny ratusz.

/ Tomasz Gzell / PAP

Jak informują organizatorzy przysięgę złoży niemal 1800 żołnierzy rozpoczynających studia na czterech uczelniach. Na placu apelowym przy ulicy Kaliskiego zobaczymy podchorążych zaczynających naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej.

W związku z organizacją uroczystości i liczbą jej uczestników w sąsiedztwie WAT mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Niedogodności mogą pojawić się na ulicach: Radiowej, od ulicy Powstańców Śląskich do ronda Adamieckiego; Lazurowej, od alei Obrońców Grodna (Trasa S8) do ulicy Kocjana; Kaliskiego, od ulicy Kocjana do ronda Adamieckiego.

Pojazdy komunikacji miejskiej mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii 149 w obu kierunkach przejadą ulicami Górczewską, Warszawską, Przejazd, Graniczną, Łaszczyńskiego, „Hubala” Dobrzańskiego, Bolimowską i Spychowską. Linia 167 nie dojedzie do Starego Bemowa, a w stronę sanktuarium na Siekierkach zawróci na rondzie Radia Wolna Europa.

Z kolei autobusy linii 220 w obu kierunkach pojadą objazdem przez ulice Górczewską i Powstańców Śląskich.

Tramwaje linii 20 z pętli Żerań FSO dojadą jedynie do pętli Koło.