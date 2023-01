W pewnym momencie, na miejscu pojawiła się także policja, która rozmawiała z pracującymi tam osobami. Jak przekazał nam podinsp. Robert Szumiata, Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa-Śródmieście, była to już trzecia wizyta służb w tym miejscu w ostatnich dniach. Potwierdził, że prowadzone jest postępowanie w tej sprawie, w związku z uszkodzeniem zabytku.

Policjanci pojawiają się tam na wniosek konserwatora zabytków. Stwierdzają ile osób jest na miejscu, czy są prowadzone prace, legitymują osoby tam pracujące. Z tego, co wiem, ci budowlańcy twierdzą, że jedynie tam sprzątają i nie prowadzą żadnych prac budowlanych. Policjanci mogą jedynie sporządzić notatkę, zrobić zdjęcia i dołączyć te dokumenty do postępowania, które prowadzimy.

Zawiadomienie do prokuratury

Wczoraj Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Będziemy chcieli przesłuchać konserwatora zabytków oraz właściciela tego lokalu. Zgromadzony przez nas materiał dowodowy zostanie przekazany prokuraturze, która podejmie następnie decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania. Na ten moment jest to wszystko, co możemy ze swojej strony zrobić w tej sprawie - dodaje podinsp. Szumiata.

Właściciel restauracji Heritage Shop & Wine został zobligowany do usunięcia nielegalnej konstrukcji / Anna Zakrzewska / RMF FM

Dopytywany o to, czy policja może zrobić coś więcej niż wysyłać na miejsce patrole, które i tak nie mogą zrobić nic poza sprawdzeniem dokumentów, odpowiada: Nie jest to w gestii policji żeby kogokolwiek zatrzymywać, czy zamykać to miejsce.

Ratusz jest bezradny

O tę patową sytuację zapytaliśmy także sam ratusz. Wiceprezydent Michał Olszewski, odpowiedzialny w urzędzie za architekturę i zagospodarowanie przestrzenne odpowiedział, że miasto zamierza jeszcze dziś przekazać odpowiednie dokumenty prokuraturze.

Wiemy, że MWKZ złożył zawiadomienie. My ze swojej strony chcemy dostarczyć dodatkowe dokumenty, które będą uzupełnieniem tego, co przekazał prokuraturze konserwator. Wiemy także, że Urząd Dzielnicy Śródmieście ma w tej sprawie wysłać pismo do wspólnoty mieszkaniowej, która wynajmuje lokal, do którego należy teren przed restauracją - mówi prezydent Olszewski.

To, co dzieje się na Placu Zbawiciela, to jest samowola budowlana. Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca może odwołać się od decyzji którą wydał PINB i starać się o legalizację samowoli budowlanej. Ma na to teraz 30 dni. Także, niestety, nie jest to koniec sprawy - dodał Olszewski.