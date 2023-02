Do tej pory na terenie Warszawy stanęło 11 książkomatów. Jak się okazuje z każdym miesiącem zyskują coraz większą popularność. Czy te samoobsługowe biblioteki zastąpią w przyszłości bibliotekarzy?

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Coś na wzór paczkomatu

Książkomat to urządzenie pozwalające na odbiór zarezerwowanych książek z internetowego katalogu biblioteki. Jest on czynny całodobowo.

Po zamówieniu książki do książkomatu można ją odebrać w ciągu 3 dni. Są one ulokowane na zewnątrz, na ogólnodostępnym terenie przy budynkach bibliotek, co pozwala na ich użytkowanie 24 godziny na dobę przez cały rok, niezależnie od godzin pracy bibliotek i ich filii.

Do odebrania zamówionej książki z książkomatu potrzebna jest karta biblioteczna. Aby otworzyć skrytkę należy zeskanować kod kreskowy karty, zbliżając ją do czytnika laserowego na odległość ok. 10 cm. Można także manualnie wprowadzić numer karty, klikając na ekranie ikonkę „Odbiór”. Na ekranie wyświetli się lista zamówionych tytułów oraz guzik „Otwórz”, który należy nacisnąć. Odpowiednia skrytka otworzy się automatycznie - tłumaczy Kamil Wojewódzki, z biblioteki "Przystanek Książka" na Ochocie.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Nasi czytelnicy bardzo sobie chwalą ten wynalazek i bardzo chętnie z niego korzystają. Dziennie musimy go uzupełniać od kilku do kilkunastu razy. Dla nich jest to po prostu ogromna wygoda, bo nie muszą czekać na otwarcie biblioteki, czy pędzić po pracy by zdążyć przed jej zamknięciem – mówi kierowniczka biblioteki, Katarzyna Urbanowicz. Zainteresowanie książkomatem jest tak duże, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w naszej dzielnicy zgłoszony został kolejny taki automat. To pokazuje, że czytelnicy chcą korzystać z takich ułatwień.

Biblioteki przyszłości

Dyrektorka biblioteki pytana o to, czy nie boi się, że tego typu technologie wyprą prawdziwych bibliotekarzy, odpowiada:

Absolutnie się o to nie martwię. Oczywiście jest coraz więcej osób, które korzystają z takich udogodnień, ale ostatecznie rozmowa z prawdziwym człowiekiem, który doradzi co jeszcze można przeczytać, jest bezcenna. Więc myślę, że będzie to jedynie dodatek do codziennej pracy biblioteki – podsumowuje dyrektorka.

Na kolejne Książkomaty w Warszawy można zagłosować w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego na stronie. Tutaj znajdziesz szczegóły>>>>