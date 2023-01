Loteria z nagrodami, jaką organizuje stołeczny ratusz, to najnowszy pomysł stołecznych urzędników, którzy chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców Warszawy do rozliczania się z podatku PIT w tym mieście. Nagrodą główną jest samochód hyrydowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Brak funduszy

Jak podkreślają stołeczni urzędnicy, w Warszawie mieszka ponad 2 mln osób, z czego tylko niecałe 1,5 mln rozlicza swój PIT w stolicy. Podatki pół miliona osób trafiają do miast, z których osoby te pochodzą, a wpływy do budżetu bardzo przydałyby się na realizację kolejnych inwestycji i rozwój usług w Warszawie, gdzie de facto prowadzą swoje życie.

Każdego roku zachęcamy mieszkańców i mieszkanki, by rozliczać PIT w stolicy. W ten sposób każdy może pomóc rozwijać się stolicy, w której na co dzień mieszka - mówi Jakub Leduchowski z warszawskiego ratusza.

Władze miasta podkreślają także, że skoro stolica jest centrum ich życia, gdzie mieszkają, pracują czy studiują, to warto by przekazali część swojego podatku na rozwój infrastruktury i usług miejskich.

O rozliczanie podatków w stolicy apelują też sami burmistrzowie dzielnic.

Mamy do czynienia z sytuacją, że z roku na rok władza centralna wielkimi nożycami obcina kolejne kawałki budżetu w Warszawie. Cała nadzieja w tych, którzy tu mieszkają i identyfikują się z naszym miastem. Mamy nadzieje, że pozostawią ten swój udział w PIT w naszym mieście. Zorganizowanie takiej loterii na pewno jest argumentem, który do wielu z nich może przemówić - mówi burmistrz dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski.

Ciekawe nagrody

Każdy, kto weźmie udział w loterii ma szansę na wygranie nagrody głównej, czyli samochodu hybrydowego. Poza tym można też wylosować rowery elektryczne czy smartwatche.

By wziąć udział w losowaniu, wystarczy wskazać w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok jako miejsce zamieszkania miasto stołeczne Warszawa i najpóźniej do 31 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie placpitwwarszawie.pl. By to zrobić, nie trzeba być zameldowanym w Warszawie.

Za miniony rok z fiskusem trzeba rozliczyć się najpóźniej do 2 maja 2023 r.

