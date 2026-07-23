Samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata otrzymała imię. Internauci zdecydowali

RMF24

Warszawski ogród zoologiczny ma nową, wyjątkową mieszkankę. Urodzona niedawno samiczka pudu południowego – jednego z najmniejszych jeleni świata – otrzymała imię Sasanka. Wybór imienia poprzedził rekordowy plebiscyt, w którym udział wzięło blisko 50 tysięcy osób, a wydarzenie śledziły miliony internautów na całym świecie.

Warszawskie zoo znów przyciągnęło uwagę miłośników zwierząt z całego świata.

Tym razem powodem była narodzona niedawno samiczka pudu południowego, która dzięki głosom internautów zyskała imię Sasanka.

Jak podkreślają przedstawiciele ogrodu, zainteresowanie wyborem imienia było ogromne.

Kochani, oto Sasanka. W plebiscycie na jej imię wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tys. osób, a post poniósł się do aż czterech milionów fanów na całym świecie – poinformował warszawski ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.

Pierwsze tygodnie życia Sasanki

Sasanka, choć jeszcze bardzo młoda, już wzbudza ogromne emocje wśród opiekunów i odwiedzających.

Na razie trzyma się blisko swojej matki, Juany, ale już wkrótce zacznie się usamodzielniać.

Nasza cudowna Sasanka jest zdrowa, tryska energią i oczarowała nas wszystkich – podkreślają opiekunowie.

Pudu południowe szybko dorastają – już po około dwóch miesiącach przestają pić mleko matki, a po trzech miesiącach ich charakterystyczne cętki znikają, ustępując miejsca jednolicie ciemnobrązowemu futru.

Pudu południowy – najmniejszy jeleń świata

Pudu południowy to prawdziwy unikat w świecie zwierząt. Ten niewielki ssak z rodziny jeleniowatych występuje w Ameryce Południowej i jest jednym z najmniejszych przedstawicieli swojego gatunku.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kg i mierzą zaledwie 30-40 cm w kłębie, a samice są jeszcze lżejsze. Zwierzęta te wyróżniają się długą sierścią, która zmienia kolor w zależności od pory roku – od rudawo-cynamonowego latem po ciemnobrązowy zimą.

Młode, jak Sasanka, mają jasne plamki na bokach ciała.

Gatunek zagrożony wyginięciem

Choć pudu południowy zachwyca swoim wyglądem, jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Populacja tego gatunku stale się zmniejsza z powodu utraty siedlisk, a obecnie pudu południowy jest bliski zagrożenia wyginięciem.

Ssak ten prowadzi bardzo skryty tryb życia, przez co jego dokładny zasięg występowania jest trudny do określenia. W naturze pudu południowy żywi się liśćmi, pąkami i owocami z gałęzi krzewów.

Nowa tradycja w warszawskim zoo

Narodziny Sasanki wpisują się w nową tradycję warszawskiego zoo – w poprzednich latach na świat przyszły tu również samiczki pudu o imionach Rosa i Pralinka.

Każda z nich stała się lokalną gwiazdą, a teraz do tego grona dołącza Sasanka, która już podbiła serca tysięcy osób.