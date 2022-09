Dzieła flamandzkich, holenderskich oraz włoskich malarzy ze zbiorów Dulwich Picture Gallery w Londynie zobaczyć będzie można w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wystawa czynna będzie od 9 września do 1 grudnia 2022 roku. Obrazy pokazane zostaną w Polsce po raz pierwszy.

Łazienki Królewskie na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Na wystawie zobaczyć będzie można arcydzieła XVII i XVIII-wiecznego malarstwa europejskiego z londyńskich zbiorów. Częścią kolekcji Dulwich Picture Gallery są obrazy wybitnych mistrzów, m.in. holenderskich, flamandzkich i włoskich, nabywane przed trzecim rozbiorem Polski przez londyńskiego kolekcjonera i marszanda, Noela Desenfansa, z myślą o królu Stanisławie Auguście. Z powodu likwidacji I RP i abdykacji monarchy znakomite dzieła nigdy nie dotarły do Warszawy.

"Portret damy" Petera Paula Rubensa

Peter Paul Rubens (1577-1640), "Portret damy", ok. 1625, olej, deska dębowa / Materiały prasowe

W Podchorążówce zobaczyć będzie można m.in "Portret damy" Petera Paula Rubensa. Jeden z najwybitniejszych artystów epoki baroku pracował na zlecenie największych europejskich władców i dworów we Włoszech, Paryżu, Brukseli, Madrycie i Londynie. Jak przypominają organizatorzy nowej wystawy, "jego wielkoformatowe obrazy religijne i mitologiczne odznaczają się barokowym rozmachem, wirtuozerią techniki malarskiej, bogatą, soczystą kolorystyką. Był również wybitnym portrecistą".

Nie wiemy, kim jest przedstawiona przez niego na obrazie dama. Część badaczy uważa, że może to być księżna Catherine Manners, żona George'a Villiersa, księcia Buckingham. Ale elementy kostiumu każą datować portret na ok. 1625 rok, a Catherine była wówczas młodsza. W XVIII wieku obraz uchodził za wizerunek Katarzyny Medycejskiej. Nie znamy nazwiska modelki, ale bez wątpienia to przedstawicielka najwyższych arystokratycznych sfer. Nosi wytworną, dworską suknię wedle paryskiej mody. Ramiona i kibić damy zdobią bogate sznury pereł, a gors sukni - rozeta z klejnotem.

"Madonna z Dzieciątkiem" Anthony'ego van Dycka

Anthony van Dyck (1599-1641), "Madonna z Dzieciątkiem", ok. 1630-32, olej, płótno / Materiały prasowe

Na wystawie będzie można też zobaczyć obrazy "Madonna z Dzieciątkiem" Anthony'ego van Dycka, "Rozmawiający wieśniacy na tle pejzażu z kościołem" Davida Teniersa Młodszego, "Sąd Parysa" Adriaena van der Werffa oraz "Żołnierze grający w kości" Salvatora Rosy.

Obrazy zostały dobrane tak, by w narracji wystawy połączyć wątki warszawski i londyński. I porównać dzieła mające znaleźć się w kolekcji polskiego monarchy z tymi, które istotnie posiadał w swoich zbiorach.

"Muzeum Łazienki Królewskie jako miejsce, w którym król zdecydował się umieścić najcenniejszą część swojej kolekcji, a także jako ośrodek badań nad Galerią Obrazów Stanisława Augusta, są doskonałym miejscem do zaprezentowania polskiej publiczności wyboru arcydzieł z kolekcji Dulwich Picture Gallery" - podkreślają organizatorzy wystawy. Dzieła te będą prezentowane w naszym kraju po raz pierwszy.