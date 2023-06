Rozpoczęła się konserwacja żeliwnego mauzoleum rodziny Braeunigów, którą dotacją w wysokości 300 tys. zł wsparło m.st. Warszawa - poinformował stołeczny konserwator zabytków.

Mauzoleum rodziny Braeunigów – początek prac konserwatorskich / UM Warszawa /

Konserwator podkreślił, że gdy kaplicę postawiono na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w 1821 r. budziła powszechne zaciekawienie. Była to pierwsza taka konstrukcja w Królestwie Polskim. Fakt jej wzniesienia odnotował nawet "Kurier Warszawski", w którym 22 czerwca 1821 r. napisano: "Warto jest widzieć grobowiec z lanego żelaza w zeszłym tygodniu na cmentarzu ewangelickim ukończony".

Pierwszą żeliwną kaplicę ufundowała kilka lat po śmierci męża, Karola Bogumiła Braeuniga, jego żona Karolina Klarysa.

Materiał, z jakiego kaplica została zbudowana - żeliwo - umożliwiał wystawienie konstrukcji wizualnie niezwykle lekkiej, finezyjnej i eleganckiej. Po dwustu latach od budowy zarówno elementy metalowe, jak kamienne, wymagają renowacji - wyjaśnił konserwator.

Konserwacji zostaną poddane elementy metalowe i kamienne. Żeliwne fragmenty będą zdemontowane i przewiezione do pracowni. Tam konserwatorzy usuną stare powłoki malarskie, oczyszczą i zneutralizują ogniska korozji oraz uzupełnią lub odtworzą ubytki. Wszystkie części pomalują. Następnie elementy żeliwne powrócą na miejsce gdzie zostaną zmontowane.

Powierzchnie kamienne będą oczyszczone ze szkodliwych czarnych, korozyjnych nawarstwień. Usunięte zostaną glony i drobnoustroje. Zlikwidowane zostaną wtórne zaprawy cementowe, uzupełnione ubytki kamienia oraz fug, uczytelnione liternictwo tablic. Całość kamienia zostanie wzmocniona i pokryta warstwą hydrofobową. W planach jest także wymiana zniszczonych obróbek blacharskich i wykonanie nowego pokrycia dachowego - przekazał konserwator.

Planowane zakończenie prac to koniec października 2023 r. Miasto przekazało na ten cel dotację w wysokości 300 tys. zł.

Rodzina Braeunigów przybyła do Warszawy ok. 1780 r. Karol Bogumił Braeunig był kupcem, który prowadził skład wina dostarczając trunki na dwór króla Stanisława Augusta. Podczas insurekcji kościuszkowskiej został członkiem Komisji Porządkowej Warszawskiej, a w 1814 r. wszedł do zarządu spółki zajmującej się finansami Teatru Narodowego w Warszawie.

Teren cmentarza ewangelicko-augsburskiego wynosi 7,5 ha. Właściciel cmentarza, Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy, od kilkudziesięciu lat prowadzi zakrojony na szeroką skalę program mający na celu przywrócenie cmentarzowi jego dawnej świetności.

W 2014 r. odznaczający się wyjątkowymi wartościami historycznymi i artystycznymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za pomnik historii.