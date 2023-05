Policjant z Płocka, 30-letni mł. asp. Sebastian Nowacki, zamierza w czerwcu samotnie przejechać rowerem szosowym 1,4 tys. km z Brukseli do Warszawy. Jak powiedział PAP, głównym celem wyzwania jest promowanie krwiodawstwa oraz wsparcie Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trasa rowerowego rajdu, którego hasło - "IPA Blood Race for Life" nawiązuje do International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, do którego należy Sebastian Nowacki, prowadziła będzie spod gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli do szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie.

Będzie to sportowe, ale przede wszystkim charytatywne wyzwanie. Celem jest propagowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, także promowanie aktywności fizycznej oraz wsparcie Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. Z Brukseli zamierzam wyruszyć 10 czerwca w południe. Trasa, którą wybrałem, licząca 1,4 tys. km, będzie prowadziła przez Berlin, a w Polsce przez Kostrzyń nad Odrą, Poznań, Konin i Płock - powiedział PAP Nowacki.

Jak zaznaczył, rowerowy rajd zamierza zakończyć "w jak najkrótszym czasie", przyznaje jednocześnie, iż nie jest wykluczone, że do Warszawy dotrze 14 czerwca, w Światowy Dzień Krwiodawstwa. Tego dnia, oprócz stolicy, także we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz w Białymstoku, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, w wyznaczonych miejscach, zostaną rozstawione punkty, w których będzie można oddać krew.

Krew jest największym darem, jakim możemy się dzielić z drugim człowiekiem - podkreślił Nowacki, odnosząc się do idei przedsięwzięcia, które wymyślił i organizuje. Zwrócił zarazem uwagę, że czerwiec to także miesiąc, gdy na dobre rozpoczyna się sezon turystyczny, w tym rowerowy. Moja akcja będzie więc też promocją aktywności fizycznej, a jednocześnie zasad bezpieczeństwa - dodał.

Nowacki przypomniał, że podczas poprzedniego wyzwania, także w formie rowerowej akcji charytatywnej, uległ wypadkowi i trafił do szpitala - w 2021 r. w ramach zbiórki pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór nastolatki zamierzał przejechać non stop 1000 km z Radomia do Gdańska i na Hel, a następnie wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego do Szczecina; do wypadku doszło na odcinku trasy między Bydgoszczą a Grudziądzem, gdy z drogi podporządkowanej nagle wyjechała cysterna.

Życie uratował mi wtedy kask. I także o tym będę przypominał podczas obecnej wyprawy rowerowej - zapowiedział Nowacki. Przyznał, że obrażenia, których doznał w wypadku prawie dwa lata temu okazały się poważniejsze niż wynikało z początkowych wyników badań i w efekcie konieczna okazała się operacja.

Podczas rowerowego rajdu, który tym razem prowadził będzie z Brukseli do Warszawy, jak wyjaśnia Nowacki, przerwy na trasie przejazdu odbywać się będą tylko na posiłek, nawodnienie organizmu czy skorzystanie z toalety - jedyny dłuższy postój przewidywany jest w Berlinie, 12 czerwca, gdzie planowane jest m.in. spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz niemieckiego IPA. W drodze opiekę i wsparcie w razie potrzeby zapewni ekipa techniczna.

Myślę, że po trasie, na poszczególnych odcinkach, dołączać będą do mnie policjanci na rowerach. Chciałbym też zachęcić innych miłośników rowerowych wypraw, aby przez pewien czas, nawet krótki, w miarę swoich możliwości, towarzyszyli mi w drodze. I przede wszystkim, mam nadzieję, że z odzewem spotka się apel o oddawanie krwi, a mój przejazd, będzie do tego zachętą - podkreślił Nowacki.

Poza Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, "IPA Blood Race for Life" wspierają też m.in. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Fundacja przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie, a także prezes Federacji Klubów HDK Służb Mundurowych RP oraz IPA Berlin Ost. Jednocześnie partnerem akcji jest OTOZ Animals - w finałowym dniu chętni będą mogli przynieść w wyznaczone miejsca karmę dla zwierząt.

Podczas całego wydarzenia, które będzie "na żywo" relacjonowane w mediach społecznościowych, odbywały się będą licytacje koszulek z autografami znanych sportowców oraz konkursy z nagrodami.

Mł. asp. Sebastian Nowacki, który służy w policji od 10 lat, jest pomysłodawcą i organizatorem "IPA Blood Race for Life". Na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Pełni też funkcję skarbnika w Region IPA Płock.

We wrześniu 2021 r. zorganizował charytatywny rajd "1000 km non-stop rowerem dla Aleksandry Ziomki", podczas którego udało mu się pokonać dystans 470 km. Po wypadku, do którego doszło z winy kierującego samochodem ciężarowym, musiał przerwać rajd. Akcję charytatywną, której był pomysłodawcą, objęli wówczas honorowym patronatem Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, prezydent tego miasta oraz marszałek województwa mazowieckiego.