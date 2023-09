W czwartek wieczorem rolkarze przejadą przez trzy dzielnice. W piątek wyruszą z Ochoty do Pęcic. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek, 7 września, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zgromadzą się rolkarze i wrotkarze, aby o godzinie 20.30 wyruszyć na 24-kilometrowy przejazd w stronę Ochoty, Włoch i Woli. Ich celem będzie jeden z krytych skateparków.



Uczestnicy pokonają trasę z Krakowskiego Przedmieścia ulicami: Nowy Świat, Alejami Jerozolimskimi, Chałubińskiego, aleją Niepodległości, Wawelską, Żwirki i Wigury, Banacha, Grójecką, aleją Krakowską, Łopuszańską, Działkową, Krakowiaków (postój 15 minut), Działkową, Łopuszańską, Alejami Jerozolimskimi, Sokołowskiego "Grzymały", Kopińską, Grójecką, plac Narutowicza, Grójecką, plac Zawiszy, Towarową, Okopową, aleją "Solidarności", aleją Jana Pawła II, rondo ONZ, Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi, rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście.



Następnego dnia, w piątek 8 września, rolkarze upamiętnią losy powstańców z IV Obwodu Armii Krajowej Ochota i bitwy pod Pęcicami, którą stoczyli 2 sierpnia 1944 r. Uczestnicy spotkają się w parku Szczęśliwickim, skąd wystartują o godzinie 12.



Do pokonania będą mieli 23 kilometry do Mauzoleum w Pęcicach. Z Warszawy wyjadą ulicami: Drawską, Śmigłowca, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Chrobrego, Ryżową, Dzieci Warszawy, Kościuszki, Cierlicką, Lalki, Jagiełły i Warszawską do granic miasta. Dotrą tam około godziny 13, a do mety rajdu w Pęcicach około godz. 14.30.



Oba przejazdy będzie zabezpieczać policja. Na ulicach, którymi poruszać się będą rolkarze i wrotkarze, mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu oraz zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej - poinformował stołeczny ratusz.