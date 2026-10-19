Rodacy Kamraci z wieńcem na Grobie Nieznanego Żołnierza. MON reaguje

RMF24

Nagranie pokazujące Wojciecha Olszańskiego ps. „Jaszczur”, który wraz z Rodakami Kamratami składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wywołało falę krytycznych komentarzy i pytań do wojska. Dowództwo Garnizonu Warszawa tłumaczy, że składanie wieńców nie wymaga uzyskania zgody, ale „musi zawsze odbywać się z pełnym poszanowaniem godności, powagi oraz czci należnej pamięci narodowej”. Dowództwo GW podało, że w MON trwają analizy dotyczące wykorzystania ceremoniału wojskowego, tak by wartownicy oddawali honory tylko podczas składania kwiatów w trakcie uroczystości.

W niedzielę w internecie pojawiły się nagrania z soboty, na których widać, jak przedstawiciele skrajnie nacjonalistycznego ruchu Rodacy Kamraci, w tym jego lider Wojciech Olszański ps. „Jaszczur”, składają wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wydarzenie to wywołało falę kontrowersji i komentarzy.

Składanie wieńców nie wymaga zgody

Dowództwo Garnizonu Warszawa poinformowało w poniedziałek we wpisie na platformie X, że „środowisko Rodaków Kamratów nie informowało wcześniej Dowództwa o zamiarze złożenia wieńca pod arkadami Grobu Nieznanego Żołnierza”.

„Warta pełniąca służbę w tym miejscu nie weryfikuje tożsamości osób składających kwiaty. Zgodnie z obowiązującą praktyką, wartownicy zawsze w czasie składania wiązanki oddają honor w postawie »Prezentuj Broń«. Postawa »Prezentuj Broń« jest sztywno przypisana do samej czynności składania wiązanki i stanowi wyraz szacunku dla poległych, a nie dla osoby składającej wieniec, co determinuje zachowanie żołnierzy niezależnie od okoliczności” - podkreślono we wpisie Garnizonu Warszawa.

Dowództwo zaznaczyło, że „składanie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza nie wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ze strony Dowództwa Garnizonu Warszawa”, podkreśliło jednak, że „składanie wieńców w tym miejscu musi zawsze odbywać się z pełnym poszanowaniem jego godności, powagi oraz czci należnej pamięci narodowej”.

Honory tylko w trakcie uroczystości

„Jednocześnie informujemy, że obecnie w MON trwają analizy dotyczące wykorzystania ceremoniału wojskowego, tak aby wartownicy oddawali honory tylko podczas składania kwiatów w trakcie uroczystości, a co za tym idzie, nie oddawali honorów podczas indywidualnego/spontanicznego składania kwiatów/zapalania zniczy przez osoby postronne” - podało Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Rodaków Kamratów kłopoty z prawem

Skrajnie nacjonalistyczne środowisko Rodaków Kamratów określane jest jako neofaszystowskie oraz prorosyjskie. Tworzyło ono krótko partię polityczną, która zarejestrowana została w czerwcu 2023 r. Prokuratura odwołała się jednak od postanowienia w tej sprawie. Partia nie złożyła sprawozdania finansowego za 2023 rok i wyrejestrowana została pod koniec 2024 r.

Wobec lidera tego środowiska Wojciecha Olszańskiego „Jaszczura” w wielu miejscach w kraju prokuratury i sądy prowadziły już postępowania. Chodzi zwykle o tzw. przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym i innym, ale także o znieważanie i groźby karalne. Odsiadywał on też już karę więzienia za nawoływanie do zamordowania człowieka.