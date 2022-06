Słowak Robert Pich został piłkarzem Legii Warszawa. 33-letni zawodnik związał się z klubem ze stolicy na dwa lata.

Robert Pich / Shutterstock

W poprzednim sezonie w barwach Śląska Wrocław Pich zagrał w 32 meczach, w których strzelił sześć goli.

Pich występował w ekipie z Wrocławia przez dziewięć sezonów. Jego bilans w Ekstraklasie to 253 mecze, 52 bramki i 38 asyst. Był też zawodnikiem słowackiej Żyliny i niemieckiego Kaiserslautern.

Nowy szkoleniowiec Legii Kosta Runjaic postawił na doświadczonego pomocnika. Trener Kosta Runjaic jest osobą, która bardzo chciała mnie w zespole. Naprawdę to doceniam. To również ten szkoleniowiec ściągnął mnie do Kaiserslautern. Tak się wszystko ułożyło, że znów się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałbym odwdzięczyć się trenerowi swoją postawą na boisku - powiedział Pich, cytowany w komunikacie Legii.

Słowak będzie grał w warszawskim klubie z numerem 11.

Robert Pich to piłkarz bardzo dobry technicznie. Na wysokim poziomie utrzymują się również jego statystyki kinematyczne - jest szybki, zwrotny, może dużo biegać, ale też ciężko pracować, a charakter i ambicja są dla nas bardzo istotne. W naszej Ekstraklasie Robert grał regularnie przez ostatnich kilka lat, jego średnia to około 2000 minut na sezon. To są bardzo dobre wyniki. Statystyki w klasyfikacji kanadyjskiej zawsze notował w granicach dziesięciu. Jest więc szansa, że u nas będą jeszcze większe. Może grać na pozycjach numer "8" i "10", jako ofensywny zawodnik, który przyśpiesza ataki. Znakomicie czuje się między liniami i formacjami przeciwnika i lubi zdobywać przestrzeń nie tylko podaniem, ale również z piłką przy nodze - mówi dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.