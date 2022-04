Przejazd taksówką w Warszawie może być sporo droższy. Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk, stołeczni przewoźnicy chcą złożyć do rady miasta petycję obywatelską. Projekt zakłada blisko 100 proc. wzrost opłat za przejazd.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Jak zaznaczają stołeczni taksówkarze - stawki za przejazd w Warszawie nie były aktualizowane od wielu lat, dlatego domagają się od radnych podwyższenia opłat za przejazd niemal o 100 proc.

Sytuacja na ten moment w Warszawie wygląda w ten sposób, że stawka za kilometr maksymalna, którą mogą pobierać taksówkarze jest stawką skalkulowaną z roku 2001, opłata początkowa jest stawką z roku 2011. Obie te opłaty są już mocno nieaktualne. Opłata za kilometr powinna być dwa razy wyższa niż obecnie - tłumaczy jeden z warszawskich taksówkarzy.

Złożenie petycji obywatelskiej będzie drugim podejściem do aktualizacji cen za przejazd warszawskimi taksówkami. Projekt zakłada blisko 100 proc. wzrost opłat za przejazd.

Projekt zakłada podniesienie maksymalnych stawek, po których mogą taksówkarze w Warszawie jeździć. Na chwilę obecną jest to 3 zł za km w dzień a 4.50 zł w dni czerwone w kalendarzu i w noce. My chcemy, żeby te stawki wzrosły odpowiednio do 6 i 9 zł - i kwoty startowej z 8 zł do 15 zł -powiedział RMF MAXXX Dariusz Chojnowski ze związku Warszawski Taksówkarz.

Stołeczni taksówkarze liczą na to, że wyższe stawki wejdą w życie w te wakacje.