W Warszawie rozpoczął się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość "Protest Wolnych Polaków". Na miejscu są reporterzy RMF FM. Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godz. 18 sprzed Sejmu w "Marszu Wolnych Polaków" uczestnicy protestu udadzą się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

16:34

Manifestacja nie ruszyła jeszcze sprzed Sejmu. Na razie trwają przemówienia i śpiewanie patriotycznych pieśni - relacjonuje reporterka RMF FM.

Lada moment kilkutysięczny tłum ruszy z ul. Wiejskiej i przejdzie Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, by dojść do Pałacu Prezydenckiego. Niewykluczone, że marsz przejdzie przez Plac Powstańców, gdzie znajduje się Telewizyjna Agencja Informacyjna.

16:26

"Ruda wrona orła nie pokona" - krzyczą osoby obecne na manifestacji.

16:22

Organizatorzy twierdzą, że na manifestacji jest 100 tys. osób.

16:20

Na scenie śpiewają dzieci z Zębu.

16:17

"Tuskokracja", "Gdzie paliwo za 5 zł", "Tusk do Budki" - między innymi takie transparenty pojawiły się na manifestacji.

16:16

Na manifestacji przemawia Przemysław Czarnek. Dziękujemy, że tu jesteście. Wydobędziemy naszych przyjaciół: Maćka, Mariusza. Łamać prawa nie pozwoli wam, Tusku, Hołownio, naród - zaznaczył.

16:08

Są już pierwsze zdjęcia z manifestacji.

16:06

Przed Sejmem jest reporterka RMF FM Anna Zakrzewska, która pytała demonstrujących, jak zareagowali na decyzję prezydenta o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Osoby, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM o ułaskawieniu, dowiedziały się o decyzji prezydenta od Anny Zakrzewskiej. Część osób jest zdziwiona tym krokiem, choć wiele z nich podkreśla, że decyzja jest dobra.

Zrobił to, co było konieczne. Doprowadził do takiej sytuacji, jaka była mimo że byli ułaskawieni. To nie prezydent doprowadził do tej sytuacji - zaznaczyła jedna z manifestujących.

Pojawiły się też głosy, że decyzja prezydenta może doprowadzić do chaosu w kraju, padły też słowa o zamieszkach.

Przed Sejmem jest głośno, coraz gęściej - zgromadziło się około kilku tysięcy osób, zwolenników obecnej opozycji.

15:59

Już za chwilę protest ma się rozpocząć.