Kilkadziesiąt osób protestuje przed Sejmem przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Organizują go mieszkańcy trzech mazowieckich gmin: Teresin, Wiskitki i Baranów. To tam - według zapowiedzi rządu - za cztery lata ma być gotowe megalotnisko.

Protest przed Sejmem przeciwko budowie CPK / Jakub Rutka / RMF FM

Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła do tej pory jedną czwartą gruntów, na których między Łodzią a Warszawą wybudowane ma zostać największe lotnisko w Polsce.

W piątek minął termin, kiedy chętni mogli się zgłaszać do Programu Dobrowolnych Nabyć gruntów pod budowę portu. Jeśli ktoś się nie zgłosił, czeka go wywłaszczenie. Etap wywłaszczeń rozpocznie się po tym, jak spółka CPK otrzyma decyzję lokalizacyjną dla lotniska. Prawdopodobne wydarzy się to do końca roku.

Przy ul. Wiejskiej w Warszawie jest dziś głośno - protestujący przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego przynieśli ze sobą trąbki i gwizdki. W rękach trzymają transparenty.

Według mieszkańców gmin Teresin, Wiskitki i Baranów, rząd bezzasadnie straszy ich przed wywłaszczeniem przed budową megalotniska.

CPK nie ma decyzji środowiskowej, nie ma decyzji lokalizacyjnej. Na jakiej podstawie straszy ludzi - pyta retorycznie jeden z organizatorów protestu.

Manifestujących oburza też stawka, proponowana przez rząd. Za grosze mam oddać? - mówi protestująca kobieta.

To dzieje się przed Sejmem, natomiast w środku w gmachu o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie komisji infrastruktury.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz informował wcześniej, że pierwsza łopata pod budowę lotniska ma być wbita najprawdopodobniej w Baranowie w lipcu albo w sierpniu.