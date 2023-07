Dozór policji zastosował prokurator wobec 45-latki, która w Sochaczewie w zamian za pozytywny wynik testu podczas egzaminu na kwalifikację zawodową dla kierowców, usiłowała dać łapówkę egzaminatorowi - poinformowała rzeczniczka miejscowej policji asp. Agnieszka Dzik.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mundurowi ustalili, że 45-latka po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego na kwalifikację zawodową dla kierowców na przewóz rzeczy, chciała wręczyć egzaminatorowi pieniądze w zamian pozytywne zaliczenie jej testu. Oburzony tym faktem egzaminator nie przyjął pieniędzy i wezwał policję.

Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i doprowadzili do komendy. W prokuraturze usłyszała zarzut dotyczący usiłowania wręczenia łapówki osobie pełniącej funkcję publiczną w celu skłonienia jej do naruszenia prawa poprzez poświadczenia nieprawdy, co do uzyskania przez 45-latkę pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

Wobec podejrzanej zastosowano dozór policji i zakazu opuszczania kraju. Zarzucane kobiecie przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.