Strażacy ugasili pożar dachu na kamienicy przy al. Niepodległości. Teraz prowadzą prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji – poinformował we wtorek asp. Jarosław Dobrzewiński ze stołecznej PSP.

Akcja gaśnicza pożaru w kamienicy przy al. Niepodległości w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Pożar został ugaszony. Trwają prace rozbiórkowe konstrukcji dachu. Strażacy sprawdzają, czy nie ma gdzieś jeszcze zarzewia ognia - powiedział PAP Dobrzewiński.

We wtorek ok. południa doszło do pożaru dachu czteropiętrowej kamienicy przy al. Niepodległości 165. Poszycie dachu zapaliło się w wyniku prac remontowych. Następnie ogień przedostał się do niższych warstw - jak mówią strażacy - "wszedł w dach".

Nie ma osób poszkodowanych.

Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa na odcinku prowadzenia akcji była zablokowana. Policja kierowała pojazdy na trasy objazdowe.