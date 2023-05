Do szpitala zabrano dwie osoby potrącone przez samochód osobowy podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych w Ciechanowie (woj. mazowieckie). 28-letniemu kierowcy pojazdu grozi 5 lat więzienia. Ma on orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, a auto, którym kierował, nie było dopuszczone do ruchu. Ponadto, 28-latek posiadał przy sobie narkotyki.

Do zdarzenia doszło w środę, 3 maja, po godzinie 15 na ul. Płońskiej w Ciechanowie na Mazowszu. Dwoje nastolatków w szpitalu Jak poinformowała mł. asp. Magda Zarembska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, 28-letni kierujący oplem jechał od strony ronda na skrzyżowaniu ulic Płońskiej i Armii Krajowej. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa pieszym - kobiecie i mężczyźnie - przechodzącym przez przejście dla pieszych. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy 18-letnia ciechanowianka i 18-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego z obrażeniami ciała zostali zabrani do szpitala. Policja opublikowała wstrząsające nagranie momentu zdarzenia: Potrącenie pieszych na pasach w Ciechanowie KPP Ciechanów / Trzy zarzuty dla 28-latka Przy 28-letnim kierowcy znaleziono amfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a pojazd, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu - podaje policjantka. Kierowca został zatrzymany. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał trzy zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego, kierowania pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających - poinformowała mł. asp. Magda Zarembska. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie zastosował wobec 28-latka dozór policyjny. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zobacz również: Potrącił na pasach mężczyznę i dziecko. Policja publikuje film

